Marz zeigt sein Potenzial

Die Duelle der Handball-Verbandsliga zwischen dem TV Eppelheim und dem TSV Wieblingen waren schon immer emotional aufgeladen. Beim 27:23 (17:12)-Erfolg des TVE war von den heimischen Anhängern befriedigendes Klatschen in der ersten Hälfte und zu Beginn der zweiten zu vernehmen, dann tobte der Gästeblock, ehe doch wieder auf Seiten der Hausherren gejubelt wurde.

Dabei mussten die Hausherren auf Christopher Föhr, ihren emotionalen Anführer und erfolgreichsten Torschützen, verzichten – er hatte sich im letzten Spiel einen Finger gebrochen. Doch die Truppe war heiß und legte so auch los. Nach dem 10:5 nahm Gästetrainer Peter Masica seine Auszeit, um den Lauf des TVE zu stoppen, was ihm insofern gelang, als der Vorsprung bis zur Pause nicht noch weiter anwuchs.

Philipp Stotz erlöst Anhänger

Auch danach dominierten die Hausherren (20:12) bis es plötzlich es im Abschluss nicht mehr klappte (25:23). Der TSV schien drauf und dran, dem Spiel eine Wende zu geben. Doch nach einem zeitstrafenwürdigen Foul von Gäste-Akteur Markus Adler gut zwei Minuten vor Spielschluss, erlöste Philipp Stotz mit dem verwandelten Strafwurf seine Anhänger.

Bei Eppelheimer waren die Leistungen von „Oldie“ Sebastian Scheffzek und des „Youngsters“ Yannick Marz herauszuheben, die einen entscheidenden Beitrag zum Sieg leisteten. „Gerade für Yannick war es besonders wichtig zu zeigen, was für ein Potential in ihm steckt. Er muss jetzt die Rolle von Föhr übernehmen. Aber ohne die Routine und Qualität von Philipp Stotz und Mirko Hess hätte es heute leicht schief gehen können“, meinte Coach Robin Erb. die wird nun am Donnerstag wieder benötigt.

TVE: Kriechbaum, Brendel; Sauer, Späth, Stotz (4/1), Huckele, Hofmann (2), Scheffzek (7), Marz (6), Hess (7/1), Geier, Dennhardt (1), Müller. we

