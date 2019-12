Matsch und Kälte mag er

Radsportler Lennart Krayer (Bild), U 19-Lizenzfahrer aus Schwetzingen, fuhr an den vergangenen beiden Wochenenden zwei Rennen innerhalb der Bundesliga-Wertung in Kaiserslautern und Kehl und kam dabei auf den dritten und vierten Platz. Ein Rennen bei der Pfalzcup-Serie in Mehlingen gewann er mit großem Vorsprung. „Die Wetterverhältnisse waren – dem Cyclecross angepasst – matschig, regnerisch rutschig und kalt, doch das ist es, was den Sport ausmacht und mir viel Abwechslung zum Mountainbike-Sport bietet und viel Freude bereitet,“ sagte Krayer.

Die Gegner der gleichen Jahrgänge lieferten sich ein spannendes Rennen untereinander. In Kaiserslautern war Lennart Krayer nicht von Anfang an im Rennmodus und musste sich nach einer vierwöchigen Pause erst wieder zurechtfinden. Er arbeitet sich im Rennverlauf immer weiter nach vorne und konnte sich am Ende über einen dritten Platz freuen.

Kette gerissen

In Kehl riss Lennart Krayer die Kette am letzten Anstieg, doch er konnte sich dennoch auf dem vierten Platz behaupten. Einer Woche später nahm Krayer in Mehlingen am Pfalzcup teil und dominierte das Rennen von Beginn an.

Nun freut sich der 17-jährige Schwetzinger auf die Bundesliga-Cyclecross-Rennen in Herford und Vechta, bei denen er wertvolle Punkte für einen guten Startplatz bei der deutschen Meisterschaft am Samstag, 11. Januar, in Albstadt sammeln kann. zg/Bild: Küstenbrück

