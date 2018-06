Anzeige

Die Tennisspieler des TC BW Schwetzingen sicherten sich in der Oberliga im dritten Spiel den dritten Sieg. Die Mannschaft von Trainer Peter Träutlein gewann beim TC BW 64 Leimen mit 8:1 (16:2, 104:53) und grüßt von der Tabellenspitze. Der erst 16-jährige Maxim Göggl verlor zwar gegen den Russen Roman Neganov mit 3:6 und 3:6, erhielt aber von seinem Coach gute Noten: „Er hat super gespielt“, meinte Träutlein.

Nick Heinrichs Rückenbeschwerden ließen einen Einsatz in Leimen nicht zu. Und sein Schwetzinger Kollege David Yawalkar hatte mit Blasen am Fuß zu kämpfen. Es schlug die Stunde für den ersten Einsatz von Maxim Göggl. „Er sollte eigentlich noch nicht spielen. Vom Plan her ist das zu früh“, erklärte Peter Träutlein. Dennoch, der Nachwuchsrecke musste ran und gestaltete sein Match gegen den um sechs Leistungsklassen besser eingestuften Widersacher nach Aussage Träutleins ausgeglichen. „Nur die Konstanz fehlt noch. Aber das kommt noch. Darauf können wir in Zukunft bauen.“

Roelofse ohne Mühe

Keine Mühe hatte Schwetzingens Südafrikaner Ruan Roelofse im Top-Einzel gegen den Slowenen Jan Tavcar und gewann mit 6:2 und 6:2. Torben Steinorth ließ Fabio Demel mit 6:1 und 6:2 hinter sich, während Alexander Kürschner Jannik Albuszies mit 6:2 und 6:2 bezwang. Simon Kühbauch (6:3, 6:0 gegen Jannik Kemmerer) und Linus Bilfinger-Sanchez (6:4, 6:4 gegen Aleksey Malajko) sorgten für Matchpunkte bis zum 5:1 nach den Einzeln.