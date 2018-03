Anzeige

Unter einem unglücklichen Stern standen die Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaften am vergangenen Wochenende im englischen Birmingham für die Weitspringerin Malaika Mihambo (kl. Bild: Görlitz). Mit Medaillenhoffnungen war die Oftersheimerin von der LG Kurpfalz zusammen mit ihrem Trainer Ralf Weber angereist, doch am Tag vor ihrem Wettkampf bekam die Olympia-Vierte Probleme mit einem gereizten Nerv seitlich an der Kniekehle. So konnte sie ihren Anlauf nicht voll durchziehen und belegte mit 6,64 Meter den fünften Platz. Weltmeisterin wurde die Serbin Ivana Spanovic (6,96 Meter) Sosthene Moguenara (6,85 Meter) wurde Dritte.

Malaika Mihambo, mit der Medaille hat es nicht geklappt, Platz fünf ist es geworden. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Malaika Mihambo: Für die Umstände habe ich das Beste daraus gemacht. Ich hätte aber das Sprungvermögen für eine Medaille gehabt. Deshalb ist es schade.