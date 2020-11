Mehr Einsatzzeit und Spaß

Insbesondere nach dem jüngsten Debakel der DFB-Elf in Spanien wurden die Rufe nach einer nachhaltigeren Nachwuchsförderung wieder lauter. Eine Methode, um dem Spielerschwund, der sich in den Altersklassen von der E- bis zur A-Jugend vollzieht, entgegenzuwirken, erhofft man sich mit Funino, einer Spielform, die den Anteil der Spielzeit aller Junioren-Akteure deutlich erhöhen soll.

Inzwischen ist dieser sogenannte Mini-Fußball (Funino ist eine geschützte Bezeichnung) im Mannheimer Fußballkreis angekommen. „Auch bei uns hätte es schon eingeführt werden sollen. Wir hatten uns bereits Spieltage ausgesucht, doch dann mussten wir wegen Corona zurückrudern“, sagt der Kreisvorsitzende Harald Schäfer. Erste Pilotversuche bei der F-Jugend hätten bereits stattgefunden, woraus die Erkenntnis gereift sei, dass Mini-Fußball eher ab dem E-Jugend-Alter umsetzbar sei.

Diese Spielform beruht darauf, dass die gewöhnliche Mannschaftsstärke aufgesprengt wird und die Kinder ohne Torwart im Modus zwei gegen zwei oder drei gegen drei auf zwei oder aber auch auf vier Tore spielen. Dadurch sollen sich die Einsatzzeiten der Spieler, die Ballkontakte und somit auch der Spaßfaktor erhöhen. „Wir haben im Herbst bei uns im Fußballkreis Schulungen durchgeführt. Die Resonanz der Vereinsvertreter war durchweg positiv“, so Schäfer. Da der DFB allerdings keine Weisungsbefugnis hat, sondern nur Empfehlungen in die Fußballkreise schicken darf, lahmt die Entwicklung dieser Spielform in Deutschland noch.

Markus Harder ist ein Fan davon

Im Kreis Mannheim wird der Mini-Fußball allerdings sehr positiv angenommen. „Ich selbst finde die Spielform sehr gut und praktiziere es schon über mehrere Jahre hinweg in meinen Trainings“, sagt Markus Harder, Jugendleiter beim SC 08 Reilingen. „Selbst heute in der A-Jugend steht es ab und an wieder auf meinem Trainingsplan, schließlich schult es intensiv die Spielverlagerung, die Übersicht, die Reaktionsfähigkeit und die Kondition und die Spieler haben in kurzer Zeit sehr viele Ballaktionen.“ Harder empfindet es als großen Vorteil, wenn die jungen Jahrgänge ab der F-Jugend mit dem Mini-Fußball konfrontiert werden. „Kurzum, ich bin ein Fan davon“, sagt der Reilinger.

Das Positive neben der Erhöhung der Spielintensität und -dauer ist auch der recht aufwandsarme Kostenfaktor. „Es erfordert keinen erhöhten Aufwand bei den Ehrenamtlichen. Man muss lediglich die Mini-Tore anschaffen, der Rest wird mit Hütchen abgesteckt“, erklärt Schäfer den finanziellen und zeitlichen Rahmen. „Die Idee ist, dass bei dieser Spielform nicht die sechs stärksten Akteure einer Mannschaft im Wettbewerb spielen, sondern alle. Sogar die Möglichkeit von gemischten Teams ist gegeben.“

Ein Befürworter des Mini-Fußballs ist auch Dimi Chrisafis, Jugendleiter der SG Oftersheim. „Das ist eine super Sache, weil in kleinen Gruppen gespielt wird und die Kinder viele Ballkontakte haben. Wir haben diese Spielform schon früher eingeführt, weil es die jungen Spieler durchaus verbessert“, betont Chrisafis. „Wichtig ist hier eine Abstufung nach Spielstärke, so dass die Schwächeren dann auch mehr Ballkontakte erhalten.“ Die SG Oftersheim geht bei dieser Spielform voran und hat bereits einige Mini-Tore angeschafft, die in die Trainingsarbeit integriert werden.

Kreisvorsitzender Harald Schäfer macht abschließend klar, dass dies keine Reform des Bestehenden sein soll, sondern eine Alternative. „Wir wollen nicht alles auf den Kopf stellen und bieten hier eine zusätzliche Spielform an, die außerhalb der gewohnten Spieltage praktiziert werden soll.“ Somit soll dieses Modell im Mannheimer Kreis weiter beworben und angeboten werden.

