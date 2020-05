Mehr Gelassenheit durch tägliche Meditation

4 Fotos ansehen Wir setzen uns entspannt hin - möglichst auf eine Decke und ein Kissen. © Pfitzenmeier

Wir sind am Ende unserer Serie Fitness für zu Hause angekommen. 30 Tage lang gaben Experten Tipps, wie jeder Bewegung in seinen Alltag bringen kann. Ausschlaggebend für die Reihe waren die Verordnungen rund um die Corona-Pandemie mit der Forderung, möglichst zu Hause zu bleiben.

Langsam werden die Verordnungen gelockert – die Fitnesstipps jedoch stehen weiter als Videos auf unserer Internetseite.

Zum Finale sorgt Claudia Cordier für Entspannung. Wird Meditation ins tägliche Leben integriert, führt dies zu Ausgeglichenheit und Gelassenheit. Fünf bis 20 Minuten genügen hierfür – entweder am Morgen oder am Abend und am Besten immer am gleichen Ort.

Claudia Cordier, Expertin der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, macht einen Ausflug in die Meditation.

Beispiel (Übung 1 bis 4): Nimm dir eine Decke und ein Kissen. Setze dich im Schneidersitz oder einer anderen angenehmen Sitzhaltung aufrecht und ohne dich anzulehnen in bequemer Kleidung an einen ruhigen Platz. Bringe an beiden Händen Daumen und Zeigefingerkuppe zusammen und übe sanften Druck aus. Dies dient der Konzentration.

Lege die Handrücken bequem auf deinen Beinen ab. Beginne, tief in den Bauch zu atmen. Beim Einatmen geht der Bauch nach außen, beim Ausatmen nach innen. Wiederhole dies zwei bis drei Minuten konzentriert. Danach atme noch tiefer in Bauch, Flanken und Brustraum ein und wieder aus. Dies dient der Energetisierung der Psyche und Regeneration. Wiederhole dies zwei bis drei Minuten konzentriert.

Nun fokussiere dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen: das sogenannte dritte Auge, Sitz der Intuition. Sage dir innerlich: „Ich habe Vertrauen“ oder „ich bin ruhig und entspannt“. Wiederhole dies fünf Minuten. Danach lasse den Atem wieder von selbst strömen. kaba

