Bei den Leichtathletik-Mehrkampfmeisterschaften des Rhein-Neckar-Kreises in Mannheim-Schönau erkämpfte sich Kim-Lukas Koloska (LG Kurpfalz) im Vierkampf der M 15 den Titel. Bei den Mädchen siegte Sophie Knapp von der LG Kurpfalz in der Altersklasse W 14. In der Altersklasse U 14 werden seit einigen Jahren badische Vierkampfmeisterschaften ausgetragen.

Dieses ambitionierte Ziel erreichten an diesem Tag dank ihrer guten Punktzahlen zahlreiche Sportler und werden sich bei diesen Titelkämpfen gut behaupten. In der Mannschaft (Dreikampf weibliche Jugend U 14) holten sich Aaliyah Smith, Emilia Frank und Juli Wollschläger von der DJK Hockenheim den Titel. Bei den Jungs siegten Yannick Schaub, Georgi Hristov und Moritz Braun von der LG Kurpfalz in der Teamwertung des Vierkampfes. Beim jüngsten Nachwuchs werden die Jungs und Mädchen des TV Eppelheim dank gezielter Nachwuchsarbeit immer stärker und trumpften auch in Schönau groß auf. hz