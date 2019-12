Meisterschaft im Waldlauf

Im Gelände am Wieslocher Waldstadion findet am Samstag, 7. Dezember, die Waldlaufmeisterschaft des Leichtathletik-Kreises Rhein-Neckar statt. Mit über 300 Läufern sind diese Titelkämpfe gut besetzt, so dass sich die Verantwortlichen spannende Wettbewerbe erhoffen.

Die TSG Wiesloch hat eine attraktive Rundstrecke mit Start und Ziel nur wenige Meter vom Waldstadion entfernt vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr mit dem Lauf der Senioren M 40 und älter. Es folgen Männer, Junioren, M 18/20, 3200 Meter (11 Uhr); Frauen, Juniorinnen, W 18/20, W 30 und älter, 3200 Meter (11.20 Uhr); M 9 und jünger, 770 Meter (11.50 Uhr); W 9 und jünger, 770 Meter (12.05 Uhr); M 10/11, 1150 Meter (12.20 Uhr:); 10/11, 1150 Meter (12.40 Uhr); M 12/13, 1600 Meter (12.55 Uhr); W 12/13, 1600 Meter (13.10 Uhr); W/M 14/15, 2370 Meter (13.25 Uhr) und Männer I, M 30/35, 8000 Meter (13.50 Uhr). hz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.12.2019