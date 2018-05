Meisterschaftskampf vertagt

Anzeige

Spvgg 06 Ketsch II – FV Brühl II 2:1 (1:1)

In einem fairen Derby verteidigte die Spvgg Ketsch die Tabellenführung. Gegen den FV Brühl ging Ketsch rasch in Führung (3.), die Brühl allerdings zehn Minuten später ausglich. In der Folge übernahmen die Hausherren die Kontrolle über die Partie, mussten sich jedoch bis zur 68. Minute gedulden, ehe Nikolai Gäbert das entscheidende Tor markierte.

SV Altlußheim – TSG Eintracht II 4:0 (1:0)

Dem SV Altlußheim war von Beginn an anzumerken, wie ernst er die Partie gegen die TSG Eintracht Plankstadt nahm. So starteten die Altlußheimer optimal und gingen schon nach zwei Minuten per Strafstoß in Führung. Auch danach bewiesen die Altlußheimer enormen Willen und feierten einen verdienten Sieg, der den Klassenerhalt bedeutet.

SV 98 II – VfR Mannheim II abges.

Das Spiel zwischen dem SV Schwetzingen und dem VfR Mannheim wurde abgesagt , da dem SVS zu wenig Spieler zur Verfügung standen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.06.2018