Meistertitel für den HSV

Die Deutsche Fußball-Liga hat sich am Donnerstag noch nicht festgelegt, wann sie den Spielbetrieb wieder aufnehmen wird. Das hat zur Folge, dass es auch weiterhin vorerst keinen Live-Sport geben wird. Umso erfreulicher ist es, dass auf Sport-Nachrichten auch weiterhin nicht verzichtet werden muss. Die Rubrik „Blick ins Archiv“ ruft die Schlagzeilen der Vorjahre noch einmal ins Gedächtnis.

21. April 2015: Die Fans und Spieler der Adler Mannheim dürften mit einem dicken Schädel aufgewacht sein, denn am Vortag fand die Meisterfeier in der Quadratestadt statt. Insgesamt waren 5000 Begeisterte auf den Straßen unterwegs und bejubelten den Titel der Kufen-Cracks.

Bei den Ketscher Bären standen die Zeichen indes auf Abschied: Marcus Gutsche betreute seine Mannschaft zum letzten Mal als Coach. Er verließ die Truppe, die fortan als Kurpfalz-Bären auf Punkte- und Torejagd gehen sollte.

Personelle Änderungen deuteten sich auch beim SV 98 Schwetzingen an: Während Harun Solak und Björn Weber die Spargelstädter verließen, rückten die Talente Patrick Lehr, Felix Arnold und Alexander Knöbel in die erste Mannschaft auf. Und feiern durften auch die Tischtennisspieler aus Brühl. Ihnen gelang der Klassenerhalt in der Bezirksliga.

21. April 2010: Über den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga durfte sich auch der Karlsruher SC freuen. Im Hockenheimer Motodrom wurde es dagegen laut. Die DTM ist zu Gast. Beim ersten Training brannte der schottische Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard eine Bestzeit in den Asphalt. Das schlechtere Ende auf seiner Seite hatte der HSV Hockenheim, der das Handball-Derby gegen die TSG Ketsch mit 32:33 verlor. Trotzdem bekam Hockenheim nach Spielende den Meisterwimpel überreicht. mjw

