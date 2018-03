Anzeige

Die TTG EK Oftersheim braucht in der Männer-Badenliga Schützenhilfe, um den Klassenerhalt zu schaffen. Durch die 5:9-Niederlage beim TTC Odenheim wuchs der Rückstand zum Relegationsplatz acht auf vier Punkte. Die Hilfe von FT Freiburg II in Offenburg (5:9) blieb aus. Christian Förster fiel kurzfristig wegen Krankheit aus, so dass erneut Wolfgang Gericke zum Einsatz kam. Auch Tristan Lohf musste passen. Oftersheim stellte die Doppel um, nur David Korn/Roman Frackenpohl siegten 3:0 gegen Christian Back/Michael Steidel. Der am Handgelenk verletzte Stefan Berlinghof unterlag Sebastian Geisert mit 2:3 (10:12), setzte sich mit 3:2 (11:7) im Spitzeneinzel gegen Michael Pfeiffer durch. Marc Adler gelang ein Fünfsatzerfolg gegen Sascha Giehl, David Korn gewann ebenfalls 3:2 (14:12) gegen Giehl. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mit fast jedem Gegner mithalten kann“, sagte Wolfgang Gericke, der sich beim 1:3 gegen Sebastian Staat gut verkaufte.

