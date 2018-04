Mergenthalers fünfter Streich

Anzeige

Die beiden Neulußheimer Gewichtheber Reinhard Kästner und Jens Mergenthaler waren bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften der Masters (Senioren) in Nagold erfolgreich. Kästner (Altersklasse M55) startete sicher mit 68 kg im Reißen, gefolgt von gültigen 70 kg und im dritten mit 73 kg, was eine neue Bestleistung bedeutet hätte. Allerdings konnte er die Last in der Hocke nicht richtig festmachen und hatte daher einen Fehlversuch.

Im Stoßen lief es dann aber deutlich besser: 96, 99 und 102 kg lautete die Versuchsreihenfolge. Die 102 kg im dritten Versuch brachte er souverän zur Hochstrecke und schaffte damit eine neue Bestleistung. Mit 172 kg im Zweikampf und 290,96 Sinclair-Punkten erreichte Kästler zum dritten Mal in Folge den zweiten Platz in der und Gewichtsklasse bis 85 kg.

Neue Bestleistung

Für Jens Mergenthaler (Altersklasse M 40 bis 94 kg) war der erste Versuch im Reißen mit 110 kg kein Problem, wohingegen im zweiten Versuch eine kleine Unkonzentriertheit in der Hocke zu einem leichten Spannungsverlust und Nachdrücken der Arme geführt hat, was ungültig gewertet wurde. Im dritten Reißversuch waren dann die 120 kg kein Problem.