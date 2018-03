Michael Graf vermisst Selbstbewusstsein

Anzeige

Ähnliche Philosophie

Seinen Job im Jugendzentrum des SV Waldhof Mannheim (U17-Co-Trainer) hatte Graf vor Weihnachten nach seinen Wirbelsäulenproblemen und anschließenden Rehas abgegeben. Seine Heimpremiere steht am kommenden Sonntag mit der Partie gegen die SG Hemsbach an. „Ich kenne deren Trainer Giuliano Tondo gut, ich habe mit ihm den Trainerschein gemacht“, sagt Graf. „Seine Philosophie ist ähnlich wie meine – wir wollen beide Fußball spielen lassen.“ Insofern wartet auf die Besucher mit Sicherheit eine spannende Begegnung.

Der FV 08 Hockenheim tritt beim 1.FC Turanspor Mannheim an und will seinen 2:1-Hinspielsieg bestätigen. Der SC 08 Reilingen muss eine der weitesten Dienstreisen in dieser Saison antreten und die TSG Lützelsachsen bespielen. Beide Teams boten in der Rückrunde bislang schwankende Leistungen.

wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.03.2018