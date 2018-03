Anzeige

Der Gast verfügt über eine große Anzahl an Spielern, die schon in höheren Ligen unterwegs waren. Bei den Bruchsalern war am Samstag nach dem 2:1-Sieg gegen Gartenstadt die Erleichterung über dem ersten „Dreier“ im neuen Jahr zu spüren. Getrübt wurde der Erfolg allerdings von der Verletzung von Schlüsselspieler Jonas Malsam, hinter dessen Einsatz in Schwetzingen ein Fragezeichen steht. Der Direktvergleich der beiden Teams ist bei vier Siegen, fünf Unentschieden und vier Niederlagen ausgeglichen.

Der SV 98 ist seit drei Spieltagen ohne Niederlage und möchte diesen positiven Trend auch im Heimspiel gegen Bruchsal fortsetzten. „Wenn wir, wie in den drei letzten Spielen im Kollektiv auftreten und unsere Tugenden in die Waagschale werfen, dann ist auch gegen diesen starken Gegner etwas zu holen“, baut Köpper auf sein Team, muss allerdings weiter auf seinen linken Innenverteidiger Aron Späth verzichten.

