Michal Strnads Elfer bringt die Punkte

Am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga übernahm der FV Ladenburg aufgrund der einzigen noch lupenreinen Weste die Tabellenspitze. Als einziger Mannschaft aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung landete der SC 08 Reilingen einen Sieg und schob sich in der Tabelle auf den fünften Rang.

TSG Eintracht Plankstadt – SG Hemsbach 2:2 (1:2)

Zu Beginn der Partie neutralisierten sich die beiden Teams im Mittelfeld. Aus dem Nichts nutzte Manuel Tropf einen Fehler der Hemsbacher Defensive zum Plankstadter Führungstreffer (25.). Hemsbach antwortete schnell mit dem Ausgleichstreffer durch Kajally Njie (38.). Ebenfalls nach einem individuellen Fehler gingen die Gäste sogar in Führung, Torschütze war erneut Njie (43.). Nach der Halbzeit zeigte sich die TSG leicht verbessert, Chancen waren jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Benjamin Dittmer erlöste den Gastgeber in der 63. Minute mit dem 2:2-Ausgleich. Auch danach passierte nichts mehr, so dass am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden stand.

MFC 08 Lindenhof – KSC Schwetzingen 1:0 (0:0)

In einem zerfahrenen Spiel, in dem kein Team Torgefährlichkeit ausstrahlte, kam der MFC Lindenhof gegen den KSC Schwetzingen durch einen Treffer in der Schlussphase zu einem glücklichen Erfolg.

FV 08 Hockenheim – TSV Neckarau 1:4 (1:0)

Der FV 08 kam gut in die Partie und vollendete den ersten guten Angriff über Jannis Büchner durch das 1:0 von Julian Maier. Neckarau hatte in der Folge mehr Spielanteile, Hockenheim war in dieser Phase zu passiv. Folgerichtig nach knapp einer halben Stunde der 1:1-Ausgleich durch einen sehenswerten Distanzschuss (35.). Nach der Pause war der FV 08 wie in beiden Spielen zuvor einfach nicht mehr richtig im Spiel, was sich in vielen Aufbaufehlern und guten Chancen für den Aufsteiger widerspiegelte. In der Folgezeit schraubte der TSV das Ergebnis auf 1:4 hoch, was auch völlig verdient war. FV-Schlussmann Marco Wurzel verhinderte eine noch höhere Niederlage durch gute Paraden.

SC 08 Reilingen – FV Leutershausen 1:0 (0:0)

In einem von den gut haltenden Torhütern und mäßigen Angriffsleistungen geprägten Spiel behielt der SC 08 nach einem Handelfmeter von Michal Strnad in der 54. Spielminute die Oberhand. Viel Kampf mit wenigen Torabschlüsse bestimmte die Partie. Vor der Pause war der FV Leutershausen besser. Im danach ausgeglichenen Spiel ging der SC 08 durch einen Handelfmeter in Front. Nach dem Führungstreffer der Reilinger drängten die Gäste auf den Ausgleich, ohne jedoch im Abschluss konsequent zu sein. Reilingen verlegte sich aufs Kontern, es fehlte aber ebenfalls die Präzision. In der 89. Minute sah Gästespieler Jonas Meier-Küster noch die Rote Karte. zg/wy

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.09.2020