Mingrone dennoch zufrieden

Mit zwei Siegen, noch dazu gegen die ausgewiesenen Titelkandidaten TSV Neckarau (2:1) und DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen (3:1), war der FV Brühl II in die Saison der Fußball-Kreisklasse A gestartet. Wer die Mannschaft von Neutrainer Daniel Mingrone nun ganz oben mitmischen sah, wurde in den folgenden Partien eines Besseren belehrt.

Die nächsten drei Spiele gingen allesamt verloren, doch Mingrone relativiert: „Ich bin trotzdem insgesamt positiv gestimmt, denn in den ersten sieben Begegnungen haben wir ausnahmslos Gegner, die im engeren Kreis der Aufstiegskandidaten erwartet werden.“ Das ist richtig, neben den beiden Auftaktgegnern hießen die weiteren Schwergewichte KSC Schwetzingen, SC Olympia Neulußheim und SG Oftersheim. Mit den Spielen gegen die TSG Rheinau und den SV 98/07 Seckenheim wird das Mammut-Auftaktprogramm abgeschlossen.

Mingrone sieht noch keine Tendenz, wo die Reise seines Teams hingeht. „Wir spielen immer auf Sieg und haben bewiesen, dass wir immer Chancen hatten, die Spiele zu gewinnen. Das ist tagesformabhängig und Einstellungssache, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen“, analysiert er diese Spielklasse nüchtern. Seine Mannschaft, die er im Sommer übernommen hat, und die als Folge der klammen Kaderdecke der Vorsaison etwas in der Breite verstärkt wurde, hält er durchaus für fähig, eine ordentliche Rolle in der Liga zu spielen. „Das sind junge Leute, die lernfähig und wissbegierig sind“, sagt er. Dass er selbst noch die Fußballschuhe schnüren könnte, schließt er aber Stand heute aus. „Als Spieler bin ich zu alt, ich will nicht mehr“, lacht der 39-Jährige.

Wenn die beiden Partien gegen den aktuellen Tabellenführer Rheinau und dessen ersten Verfolger Seckenheim abgeschlossen sind, wird man sehen, wo der FVB steht. Das Gesicht des Vorjahres, wo lange auch der Abstiegskampf ein Thema war, mag man gar nicht mehr anlegen. Aufzubauen gilt eben auf den beiden Starterfolgen gegen Neckarau und Edingen-Neckarhausen.

SV Rohrhof möchte Serie starten

Um nicht unter Druck zu geraten, muss die Spvgg 06 Ketsch II ihr Heimspiel gegen Seckenheim unbedingt gewinnen.

Eine kleine Serie starten will jetzt der SV Rohrhof, der gegen den FC Viktoria Neckarhausen den zweiten Sieg in Folge einfahren will. Mit guten Siegeschancen fährt der FC Badenia Hirschacker zum FK Bosna Mannheim (Sonntag, 15 Uhr). Mit einem Sieg bei der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen könnte zeitgleich die SG Oftersheim im Klassement weit nach vorne stoßen. wy

