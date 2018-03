Anzeige

Den vier Fußball-Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet stehen heikle Spiele bevor. Der Fokus richtet sich aber eindeutig auf die Spitzenbegegnung, in der der Dritte SG Eppelheim den Zweiten TSV Wieblingen empfängt. Die Spvgg 06 Ketsch tritt den schweren Weg zum Fünften ASC Neuenheim an und die TSG Eintracht Plankstadt spielt beim Vierten FC Bammental. Die der Papierform nach leichteste Aufgabe steht dem FV Brühl bevor, der beim VfL Kurpfalz Neckarau aufläuft.

Der FVB hat mit 5:0 gegen den Letzten Rohrbach/Sinsheim erwartungsgemäß seinen ersten Dreier im neuen Jahr eingefahren und will in Neckarau (Sonntag, 15 Uhr) nachlegen. „Wir sollten diesen Erfolg nicht überbewerten und unseren morgigen Gegner nicht nach seinem derzeitigen Tabellenstand messen“, warnt der Trainer Volker Zimmermann vor Übermut. „Neckarau hat mit Stephan Abel, Giovanni Scalamato, Nico und Daniel Zimmermann sowie Nikolas Hahn Spieler in seinen Reihen, die ich in der Verbandsliga beim SV 98 als Trainer alle unter meinen Fittichen hatte“, führt Zimmermann weiter aus und rechnet anhand der angespannten Tabellensituation des Gastgebers auf starke Gegenwehr.

Brühl steht derzeit im Niemandsland der Tabelle, denn nach oben geht nichts mehr und unten kann auch nichts mehr anbrennen. „Wir schauen nicht mehr auf die Tabellensituation, sondern wollen versuchen, in jedem Spiel unsere Leistung abzurufen und aus Neckarau etwas Zählbares mitnehmen.“