Miserable Vorstellung

Der VKC Eppelheim II muss aus der 2. Bundesliga Süd absteigen und wird künftig in der Verbandsliga Baden kegeln. Am letzten Spieltag verloren die Eppelheimer bei Rot-Weiß Sandhausen II überaus deutlich mit 5310:5632. Die Enttäuschung hielt sich allerdings in Grenzen. „Wir haben uns ja schon länger damit beschäftigt“, meinte Sebastian Rupp, „im Prinzip war die Sache schon vorher

...