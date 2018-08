Anzeige

Mit 15 Teams startet die Fußball-Landesliga Rhein-Neckar am Samstag, 18. August, in die neue Spielzeit 2018/19, darunter die Aufsteiger aus den Kreisligen TSV Kürnbach (KL Sinsheim), DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal (KL Heidelberg), FT Kirchheim (KL Heidelberg) und SG Hemsbach (KL Mannheim). Der letzte Spieltag ist auf den 2. Juni 2019 terminiert.

Große personelle Änderungen musste der FV 1918 Brühl in der Sommerpause verkraften: Neben Torjäger Patrick Greulich, der nun für Ligakonkurrent Eppelheim auf Torejagd geht, haben auch Dominik Wallerus, Marcel Hölzer, Patrick Morscheid, Enes Sen und Roman Spilger den Verein verlassen. „Unser Aderlass ist sehr groß. Uns bricht quasi die komplette Offensive weg. Und Ersatz zu finden ist für uns schwierig, was eben auch mit unseren finanziellen Möglichkeiten zusammenhängt“, so Trainer Volker Zimmermann. Trotzdem blickt er optimistisch auf die neue Runde: „Es gilt einfach zu schauen, ob wir unsere Abgänge kompensieren können. Ich denke, dass wir gerade in der Offensive eine Weile brauchen werden, bis wir da wieder unser altes Level erreichen können.“ Zum Saisonstart fährt der FVB zum ASC Neuenheim (Samstag. August, 16 Uhr).

Neu in der Landesliga Rhein-Neckar ist die SG Hemsbach. Meister-Trainer Giuliano Tondo hat den Verein verlassen (ging zum VfR Mannheim II), mit Alain Djuvelek übernimmt der bisherige Co-Trainer der SpVgg Neckarelz. Sein klares Ziel: der Klassenerhalt. „Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen können, aber wir sollten und müssen mit Demut an diese Aufgabe herangehen. Unsere Mannschaft ist gut, aber eben auch noch sehr jung. Die Erfahrung fehlt also etwas.“ Am Sonntag, 19. August (15 Uhr), startet für die SG die Mission Ligaerhalt beim VfL Kurpfalz Neckarau. „Jeder Punkt, den wir so schnell wie möglich holen werden, ist wichtig für uns und bringt uns unserem großen Ziel ein Stück näher“, betont Djuvelek.