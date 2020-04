Mit Christine so viele Runden wie möglich schaffen

4 Fotos ansehen Von den „Wall Walks“ werden drei Stück nacheinander „geturnt“. Du suchst dir dafür zu Hause eine freie Wand ohne Bilder und trägst am besten saubere, rutschfeste Socken. Zum Start befindest du dich in Bauchlage vor einer Wand, die Füße berühren die Wand. © Pfitzenmeier

In unserem achten Teil der Serie Fitness für zu Hause stellt Christine Heller ein Cross-Training vor, bei dem es innerhalb von zehn Minuten heißt: „AMRAP“! Diese Buchstaben stehen für „as many rounds/reps as possible“. Es geht also darum, so viele Runden wie möglich in einer bestimmten Zeit zu absolvieren.

In diesem Beispiel werden in den zehn Minuten so viele Durchgänge der Übungen wie möglich absolviert. Christines „AMRAP“ hat vier Übungen. Diese sind im Überblick: drei Mal „Wall Walks“, sechs Mal „V-ups“, neun Mal aus der Bauchlage in den Stütz drücken sowie sechs Mal pro Seite „Split Squat“. Wie immer stellen wir an dieser Stelle zwei Übungen kurz vor, das ausführliche Training mit konkreten Erklärungen gibt es als Video auf unserer Internetseite.

Erstes Beispiel (Bilder 1 und 2): Von den „Wall Walks“ werden drei Stück nacheinander „geturnt“. Du suchst dir dafür zu Hause eine freie Wand ohne Bilder und trägst am besten saubere, rutschfeste Socken. Zum Start befindest du dich in Bauchlage vor einer Wand, die Füße berühren die Wand. Du machst eine Push-up-Bewegung, die Füße laufen die Wand hoch, die Hände schieben sich Richtung Wand. Dabei die Körperspannung halten, bis du im Handstand mit dem Gesicht zur Wand stehst, wieder die Wand hinunterlaufen. Drei Mal das Ganze.

Christine Heller, Expertin der Pfitzenmeier Clubs- und -Resorts, fordert mit einem Cross-Training (EMRAP) sämtliche Muskelpartien und die Ausdauer.

Zweites Beispiel (Bilder 3 und 4): Die „V-ups“ sind eine Bauchmuskelübung. Du liegst auf dem Rücken, Arme am Kopf vorbei gestreckt. Du ziehst gleichzeitig Arme und Beine in gestreckter Position nach oben, so dass du auf dem Po sitzend mit dem Körper ein „V“ bildest. Sechs Stück hiervon, dann geht es zum Stütz und „Split Squat“. Na, wie viele Durchgänge schaffst du in zehn Minuten? kaba

