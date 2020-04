Mit Claudia zu mehr Energie für Neues im Leben

4 Fotos ansehen Wir gehen in die Baumhaltung, Vrikshasana genannt. Stehe mit geschlossenen Füßen fest geerdet. Atme einige Male tief ein und aus. Verlagere dein Gewicht auf den rechten Fuß und stelle den linken Fuß am Standbein ab – entweder die Ferse an der Innenseite vom rechten Bein oder die Fußsohle am Unter- oder Oberschenkel. © Pfitzenmeier

Halbzeit unserer Serie – durschnaufen! Das geht prima mit Yoga. Regelmäßiges Yoga wirkt sich positiv auf Körper, Geist und Seele aus. Die Körperhaltungen verhelfen zu mehr Beweglichkeit, stärken die Muskulatur, dehnen und mobilisieren die Wirbelsäule. Man verbessert sein Körperbewusstsein und die Konzentration, hat mehr Energie.

Erstes Beispiel (Übung 1 und 2): Wir gehen in die Baumhaltung, Vrikshasana genannt. Stehe mit geschlossenen Füßen fest geerdet. Atme einige Male tief ein und aus. Verlagere dein Gewicht auf den rechten Fuß und stelle den linken Fuß am Standbein ab – entweder die Ferse an der Innenseite vom rechten Bein oder die Fußsohle am Unter- oder Oberschenkel. Am wichtigsten ist es, fest zu stehen. Nimm deine Arme einatmend über die Seiten nach oben, bis sich die Handflächen berühren. Ausatmend entspanne die Schultern. Bleibe in der Haltung einige Atemzüge. Spüre kurz nach, stell dich wieder auf beide Füße und dann wechsle die Seite.

Zweites Beispiel (Übung 3 und 4): Wir gehen ins Dreieck – Trikonasana. Die Beine grätschen mit festen Stand. Die Zehen sind diagonal nach außen ausgerichtet. Hebe beide Arme seitlich und schulterhoch. Mit dem Einatmen den Oberkörper nach rechts kippen. Die rechte Hand ans rechte Bein, der linke Arm senkrecht. Wenn es der Nacken erlaubt, den Kopf drehen, um zur linken Hand zu blicken. Bleibe mit tiefem Atem und spüre die Öffnung der linken Flanke. Nach zirka 30 Sekunden einatmend über die Seite aufrichten. Ausatmend die Seite wechseln. Mit tiefem Atem die Öffnung der rechten Flanke spüren (zirka 30 Sekunden). Nach dem Aufrichten nachspüren. Dies öffnet dich für Neues. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020