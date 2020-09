Mit dem Leuchtstäbchen aufs Podium gerannt

Andrea Hick von der ASG Triathlon Hockenheim belegte beim Ironman in Österreich den zweiten Platz. „Es sind so viele Sportevents ausgefallen, trainiert habe ich aber im vollen Umfang, daher nutzte ich die Chance in Österreich beim Ironman von Podersdorf zu starten“, sagte die Hockenheimer ASG-Triathletin Andrea Hick, die wie viele Athleten „voll im Saft steht“, aber keine Wettkämpfe bestreiten konnte. Jetzt wurde sie mit dem zweiten Platz in ihrer Altersklasse 55 belohnt.

Mit über 2000 Startern ist der Ironman einer der größten Triathlons in Österreich und auch die größte Sportveranstaltung im Burgenland. Um 7.30 Uhr startete die ASGlerin in den riesigen Neusiedler See. Das Wetter war supersonnig, jedoch war zunehmender Wind vorhergesagt. „Die Wellen und die Sonne machten mich zwischenzeitlich etwas orientierungslos“,erzählte Hick. Es waren zwei Runden zu je 1900 Meter zu schwimmen. Da der See nur 1,15 Meter tief war, wurden die letzten 200 Meter zum Strand gelaufen. Nach 1:47 Stunden kam Andrea Hick in der ersten Wechselzone an.

Weiter ging es mit dem Rad auf die 180-Kilometer-Strecke. Nach 6:20 Stunden kam sie in der zweiten Wechselzone an. Der anschließende Marathon über vier Runden zu je 10,5 Kilometer schlauchte zusätzlich mit der anfänglichen Hitze um die 30 Grad. „Das war schon eine Herausforderung, aber mit zunehmender Zeit und Kilometern wurden dann die Temperaturen etwas erträglicher. Bei der letzten Runde war es dann sogar schon dunkel und die Läufer bekamen jeweils ein Leuchtstäbchen, „damit wir uns nicht verirren“ schmunzelte Andrea Hick und meisterte nach 5:02 Stunden den Marathon und feierte ihren Zieleinlauf: „Ich war so glücklich, nach 13:23 Stunden meinen zweiten Ironman zu finishen“. ska/Bild: ASG

