Mit dem Titel verabschiedet

Dadurch, dass in den Fußball-Bundesligen der Ball seit zwei Wochen wieder rollt und auch die 3. Fußball-Liga den Spielbetrieb am Dienstag wieder aufnehmen wird, beenden wir die Rubrik „Blick ins Archiv“ mit der heutigen Rückschau. Zum Abschluss gibt es aber wieder viele positive Nachrichten, die in den Ausgaben vom 29. Mai 2010 und 2015 Platz fanden – darunter auch ein Landestitel, den ein Handballer aus Plankstadt nicht in Deutschland einfuhr.

29. Mai 2015: Während Matthias Plachta die Adler Mannheim vorübergehend in Richtung Nordamerika verlässt, ist bei Ringer Stefan Kehrer die Enttäuschung nach dem schwachen Auftritt bei den deutschen Freistil-Meisterschaften verflogen. Es ist Zeit für eine Wiedergutmachung und die Möglichkeit bekommt der Ketscher bei einem internationalen Turnier auf Sardinien.

Außerdem setzt sich Schachspieler Rainer Buhmann vom SV Hockenheim bei einem Wettkampf durch und Jonas Maier aus Plankstadt verabschiedet sich mit der Meisterschaft aus Schaffhausen. Nach seiner Station in der Schweiz wechselt der Torwart nach Lemgo. Inzwischen steht er beim HSV Handball in Hamburg zwischen den Pfosten.

29. Mai 2010: Gerd Werner und Lore Eichhorn sind echte Größen im Tischtennis: Die Schwetzingerin holt den deutschen Senioren-Titel im Doppel und wird im Einzel sowie in der Mixed-Konkurrenz Dritte. Werner aus Ketsch sichert sich Gold im Doppel der männlichen Konkurrenz.

Außerdem steigt der SV 98 Schwetzingen II in die A-Klasse auf und Tennisspielerin Kristin Zimmermann vom TC Hockenheim gewinnt den Intersport-Schlenker-Cup in Graben-Neudorf. mjw

