Mit der ersten Garde Sieg und Schelte eingefahren

Im hessischen Wetteraukreis haben sich die Handballerinnen der TSG Ketsch und ihre Funktionäre wohl nicht allzu viele Freunde gemacht. Beim Auftritt als Drittligist Ketsch II bei der HSG Gedern/Nidda kam praktisch die gesamte erste Mannschaft aus der Bundesliga zum Einsatz, trug mit 33:23 (15:13) beide Zähler davon und zog – begleitet von einem gellenden Pfeifkonzert und vielen, zum Teil bösartigen Kommentaren – wieder davon.

Die Ketscher Verantwortlichen nutzten nämlich diese Begegnung, um sich für die Erstliga-Partie beim Thüringer HC (siehe Artikel links) warm zu spielen. Durch die lange Pause während der Weltmeisterschaft waren alle Akteurinnen in der tieferen Klasse spielberechtigt. So saß auch Katrin Schneider als verantwortliche Trainerin auf der Bank statt des etatmäßigen Coaches Adrian Fuladdjusch.

Bei Gedern/Nidda hatte man bei einem nicht unwahrscheinlichen Sieg schon mit dem vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze geliebäugelt. So herrschte nach dem Spielausgang große Empörung statt Freude vor.

Mängel in der Abwehr

Es war nicht der einzige Missklang an diesem Abend. Erst saß ein Teil des TSG-Trosses in einer Autobahn-Vollsperrung fest, dann warteten beide Mannschaften auf Schiedsrichter, um zu erfahren, dass der Deutsche Handball-Bund einfach bei der Einteilung die Verlegung dieses Spiels „vergessen“ hatte zu beachten. Aus Wiesbaden musste erst Ersatz eingeflogen werden, so dass die Begegnung mit anderthalb Stunden Verspätung begann.

Die Gastgeber boten zunächst mächtigen Widerstand, von einem Klassenunterschied war bis zum 15:16 (32. Minute) nichts zu spüren. Die HSG deckte mit einfachen Körpertäuschungen große Mängel in der Ketscher Abwehr auf. Torhüterin Johanns Wiethoff war es zu verdanken, dass die TSG nie zurücklag.

Doch dann setzte sich der Gast stetig ab (15:21, 17:26). Dies lag allerdings weniger daran, dass der „Favorit“ besser ins Spiel fand, sondern daran, dass die Kräfte beim Gegner mehr und mehr schwanden. So täuscht das deutliche Endergebnis etwas über den wahren Spielverlauf hinweg.

TSG: Wiethoff, Moormann; Michels (6), Feiniler (1), Haupt, Sommerrock (2), Marmodee (4), Fackel (4), Oßwald (2), Reuthal (3), Möllmann, Fabritz (6/4), Michel, Moser (2), Engelhardt, Eckhardt (3). mj/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.12.2019