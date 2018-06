Anzeige

Starke Laufleistungen

In der Altersklasse U 18 gelang den Mädchen der gleiche Coup, vor allem durch starke Leistungen in den Laufdisziplinen. So war Clara Wollschläger sowohl über die 100 (13,33) als auch über die 800 Meter (2:24,58 Minuten) die schnellste LGlerin, dicht gefolgt von Jennifer Matern, die die 800 Meter in 2:25,94 Minuten rannte. Zweitschnellste Sprinterin war Carina Meiser (13,94). Sie punktete auch im Hochsprung (1,36 Meter), ebenso Matern (12,48). Im Weitsprung war Julia Gruber die fleißigste Punktesammlerin (4,66), knapp vor Clara Wollschläger (4,63). In den beiden Wurfdisziplinen Speer und Kugel bewies Vanessa Weiß einen starken Arm, warf den Speer auf grandiose 35,38 Meter und stieß die Kugel 10,11 Meter weit. Maike Deckert konnte aus ihrer Kugel gar noch ein paar Zentimeter mehr herauskitzeln (10,25 Meter) und Amelie Adlon unterstützte die Mannschaft im Speer ebenfalls mit 22,43 Metern. Die erste Staffel der LG-Mädels brachte schließlich den Sieg in der Besetzung Clara Wollschläger, Carina Meiser, Kathrin Krämer und Jennifer Matern in 53,42 Sekunden ins Ziel. Doch auch die zweite Staffel lieferte mit Annika Sams, Julia Gruber, Amelie Adlon und Maike Deckert in 54,93 Sekunden ein tolles Ergebnis ab.

Somit gingen an diesem Wochenende zwei Titel an die LG Kurpfalz, mit der mannschaftstechnisch immer zu rechnen ist. mbr

