Bei WM nicht Letzter werden

Der Verband deutscher Sporttaucher (VDST) richtete den Ligenspielbetrieb im Unterwasserhockey erst zum zweiten Mal aus. Ein Team besteht aus sechs Akteuren, zwei davon müssen Frauen sein. Noch steckt Unterwasserhockey in Deutschland in den Kinderschuhen, aber die Entwicklung schreitet voran. Nicht zuletzt dank Sabina Hillebrandt, denn sie war es, die Unterwasserhockey zusammen mit ihrem Freund Conrad Wagner 2013 in die Region brachte. Während eines Auslandssemesters in England hatte die heutige Doktorin der Physik diese exotische Sportart kennengelernt.

Da es beim TCO Weinheim schon eine Abteilung Unterwasserrugby gab, wurden die Hockeyspieler dort ansässig. Mittlerweile ist Hillebrandt „Mädchen für alles“. Beim TCO ist sie Trainerin und Spielerin, beim VDST Spielbetriebsleiterin und in der Nationalmannschaft Kapitänin. International gibt es reine Frauenteams. Bei der WM 2016 gab es einen zehnten Platz (von 13 Teams), bei der EM 2018 Rang acht. Die führenden Nationen sind Südafrika, Neuseeland und Australien, in Europa sind Großbritannien, Frankreich und Spanien führend im Unterwasserhockey.

Bei der WM im kanadischen Québec vom 19. bis 29. Juli möchte sie mit dem Nationalteam der Frauen möglichst gut abschneiden, will heißen, in erster Linie nicht Letzter zu werden.

Der Trainingsaufwand ist für eine reine Amateursportart gewaltig. Die 30-Jährige trainiert sechs Mal die Woche, manchmal auch zwei Einheiten am Tag, je nach beruflicher Belastung. „Ich trainiere auf 30 Minuten Maximalbelastung“, sagt Hillebrandt, denn bei der WM wird über 2 x 15 Minuten gespielt. Ein Pensum von 14 Stunden pro Woche ist international üblich. Als echte Nummer 10 ist sie für das Passspiel im Team zuständig. Die Faszination Unterwasserhockey beschreibt sie so: „Unter Wasser kann man am besten abschalten, der Alltag ist vergessen. Wenn geplante Spielzüge funktionieren, ist das ein riesiges Glücksgefühl.“

