Mit Disziplin und Leistungsbereitschaft

70 Mädchen im Training

Etwa 70 Mädchen trainieren aktuell bei Batke, die wenigsten davon kommen aus Neulußheim. Viele von ihnen fahren zum Training zwischen 10 und 40 Kilometer, eine der Gymnastinnen nimmt sogar eine Anreise von 70 Kilometern in Kauf – und das bei einem Trainingsende um 20.30 Uhr. Der Trainingsumfang steigt dabei mit dem Alter und der Leistungsfähigkeit. Von zweimal einer Stunde bis fünfmal vier Stunden pro Woche ist alles drin – und am Wochenende geht es dann oftmals noch auf Wettkämpfe.

Dass inzwischen so viele Mädchen dabei sind, freut Batke. „Vor etwa zwei Jahren sind die Zahlen explodiert“, vermutet sie, dass sich das Angebot, das ursprünglich ihre Mutter aufgebaut hatte, herumgesprochen habe. „Willkommen sind alle Kulturen, aber viele Eltern hier sprechen russisch und auch ein paar arabische Mädchen sind dabei“, spricht Batke an, dass eher wenige deutsche Mädchen in ihrer Gruppe zu finden seien. „Die Deutschen wollen den Aufwand nicht“, sieht sie die Gründe in der Einsatzbereitschaft und der Tatsache, dass den Osteuropäern die Sportgymnastik im Blut liege – kein Wunder, ist Russland doch das Ursprungsland der Rhythmischen Sportgymnastik.

Das Erfolgsgeheimnis ihres Vereins sieht die Trainerin vor allem in „viel Konsequenz und Disziplin“, aber auch in der „Trainingshäufigkeit ohne Fehl- und Urlaubszeiten“. Darüber hinaus seien für sie als Trainerin auch Empathie und psychologische Kenntnisse wichtig, da die Altersspanne der trainierten Mädchen von dreieinhalb Jahren bis über die Pubertät hinausreiche und hier ein unterschiedlicher Umgang erforderlich sei.

Dass die Kombination aus Anforderungen und Engagement der Trainerin Früchte trägt, zeigt die Tatsache, dass der Neulußheimer Verein seit der erstmaligen Zertifizierung als Turntalentschule 2007 des Deutschen Turnerbundes (DTB) siebenmal als beste Turntalentschule ausgezeichnet wurde und drei weitere Male auf dem zweiten Platz landete.

Batke steht dafür an sechs Trainingstagen für jeweils vier Stunden als Trainerin vor den Mädchen. Doch damit ist es noch längst nicht getan. Auch die Kostüme werden von ihr genäht, Choreographien wollen erdacht und Musik geschnitten werden – und all das leistet die Trainerin, die als Fachärztin für Allgemeinmedizin in Teilzeit arbeitet, überwiegend ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Immerhin ein Minijob konnte inzwischen für sie eingerichtet werden, sodass zumindest ein Bruchteil des Zeitaufwandes, den die Trainerin hat, nun vergütet wird.

Bedingungen nicht optimal

Bei großen Vereinen dagegen sind die Trainer fest angestellt, weiß sie, und auch sonst seien viele Rahmenbedingungen wie die regelmäßige Möglichkeit der Sporthallennutzung mit ausreichender Deckenhöhe, die in Neulußheim nur in Teilen und im Sommer gewährleistet ist, und Gymnastikteppiche, die nicht jedes Mal weggeräumt werden müssen, an anderen Orten wesentlich besser. Vor diesem Hin- tergrund dürfe der Verein erst recht stolz sein, dass er sich mit anderen messen könne und so erfolgreich sei.

Das ist auch die 15-jährige Anna Podgorny aus Speyer regelmäßig. Sie ist aktuell die älteste Gymnastin in der Truppe. Vor zehn Jahren begann sie beim TBG Neulußheim mit der Rhythmischen Sportgymnastik, zu den Höhepunkten ihrer Sportkarriere zählen ein dritter Platz bei der deutschen Meisterschaft 2013, zwei weitere Finalteilnahmen und die dreimalige Aufnahme in den Bundeskader.

Immer mehr erreichen

International ist die Schülerin der neunten Klasse ebenfalls schon viel herumgekommen: So trat sie beispielsweise bei Wettkämpfen in Ungarn, Polen, Tschechien und Luxemburg an. „Mein Ziel ist es, immer mehr und mehr zu erreichen“, verrät die junge Frau, die in diesem Jahr ihren 16. Geburtstag feiert und ergänzt: „Wenn ich merke, ich kann noch mehr, sehe ich keinen Grund, warum ich aufhören sollte.“ Dennoch ist ihr nächster Schritt bereits in Planung: Sie möchte als Trainerin anderen Mädchen den Sport nahebringen. An ihrer aktuellen Trainerin schätzt Anna Podgorny vor allem die Erfahrung.

Und die hat Dr. Emanuela Batke in der Tat. Seit 1997 ist sie als Trainerin aktiv. Selbst begann sie mit der Rhythmischen Sportgymnastik im Alter von etwa vier Jahren und ging von der aktiven Zeit direkt in die Trainerinnenrolle über.

„Ich habe eine deutsche Meisterin geboren“, berichtet sie von einem ihrer größten Erfolge ihrer Trainerinnenkarriere, aber auch auf die regelmäßigen Aufnahmen eigener Gymnastinnen in den Bundeskader und diverse Finalplatzierungen darf sie zurecht stolz sein.

Inzwischen ist sie eine der letzten fünf deutschen Trainerinnen in der Bundesrepublik, bedauert sie, dass die deutschen Trainer am Aussterben seien. Für ihr Engagement, das eigentlich ein Vollzeitjob ist, möchte Batke Leistung sehen, aber auch dass die Mädchen „ihre Liebe zur Sportart entdecken und etwas für ihre Gesundheit tun“. Der Sport fördere Beweglichkeit und Muskelaufbau, auch für später. Gesundheitliche Nachteile sieht sie keine.

Eltern im Einsatz

Für die badischen Meisterschaften, die am kommenden Wochenende in Neulußheim stattfinden, haben die Eltern der Gymnastinnen ein Organisationskomittee gegründet, das sich um Bewirtung, Deko, Reinigung und alles weitere kümmert, was es rund um den Wettkampf zu erledigen gilt. „Da muss der Verein zusammenstehen“, so Batke, die selbst als Kampfrichterin im Einsatz sein wird. Einsatz zeigen die Eltern auch wenn es um die abendlichen Trainingsstunden ihres Nachwuchses geht, ein Dienstplan regelt hier, wer auf- und abbaut.

Disziplin wird also nicht nur von den Mädchen verlangt. Doch wenn es dann am Wochenende hoffentlich jede Menge Treppchenplätze gibt, dürften sie ebenso wie Batke und die Mädchen für ihre Mühen angemessen entlohnt sein.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 09.03.2018