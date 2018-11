Mit Dreher und Heber

Im Heimspiel gegen den TV Hardheim fuhren die Badenliga-Handballer der TSG Eintracht Plankstadt einen lockeren Erfolg ein. Der doppelte Punktgewinn gegen die Erftäler war nie wirklich gefährdet, von Beginn an war Plankstadt überlegen und fertigte den TVH dementsprechend mit 36:24 (19:10) ab.

Plankstadt hatte einige Ausfälle zu beklagen, Björn Koffeman, Maximilian Skasik und Nico Schöffel fehlten aufgrund von Verletzungen und Krankheit, Maximilian Denne saß nur als Siebenmeterschütze auf der Bank. Nichtsdestotrotz begann die TSG Eintracht mit einer sehr aggressiven und offensiven 3:2:1-Abwehrformation, die den Gästen überhaupt nicht schmeckte. So eroberte Plankstadt schon in den ersten Minuten zahlreiche Bälle und münzte diese in schnelle Gegenstöße um.

So stand nach etwa sechs Minuten ein 4:0 auf der Anzeigetafel, die Gastgeber hatten zu diesem Zeitpunkt auch noch drei weitere klare Torchancen ausgelassen. Hardheim erzielte erst nach sieben Minuten den ersten Treffer. Weil die Plankstädter Chancenverwertung weiterhin ausbaufähig blieb, hielt sich die Truppe um Karlheinz Pauler zunächst im Spiel (7:4/13.). Dann zog der Gastgeber die Zügel aber wieder an, zeigte konzentriertes Abwehrverhalten und auch die letzte Konsequenz im Abschluss (13:6/21.). Bis zur Halbzeit wurde vom Hausherren weiter erhöht.

Souverän zu Ende gespielt

Es galt, die Konzentration auch im zweiten Durchgang hochzuhalten. Dies gelang, der Vorsprung wurde gehalten. Plankstadt mischte einige sehenswerte Tore ein. So erzielte Dominic Stadler Treffer Nummer 30 mit einem schönen Dreher, das 33:21 besorgte Julian Maier von Linksaußen nach einem Kempa-Anspiel von Timm Kemptner und das letzte Tor blieb Kreisläufer Nikolas Zincke vorbehalten, der den Gästekeeper mit einem Heber überwand.

TSG E: Treiber, Bodenseh; Pristl (3), Maier (10), Tokur (4), Munz (5), Großhans (4), Verclas (1), Stadler (2), Denne (5/5), Kemptner (1), Zincke (1). nt

