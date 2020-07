Mit eisernem Fleiß zum Sieg

Besser hätte der Saisonauftakt des Schwetzinger Mountain-Bikers Lennart Krayer nicht laufen können ! Beim Strabag-Cup in der tschechischen Hauptstadt Prag belegte der 19-jährige deutsche Juniorenmeister in dieser Disziplin mit einer beeindruckenden Leistung den ersten Platz.

„Es war mein erstes Rennen in dieser Saison und hierfür gingen wir bei dem bekannten Klassiker in Prag an den Start. Vom dortigen Radsportverband wurden vor Kurzem die ersten Rennen mit strengen Corona-Auflagen wieder zugelassen“, erzählte uns das Schwetzinger Ausnahmetalent. Es gingen Fahrer aus Österreich, der Slowakei, Tschechien, Polen und Deutschland an den Start. Die Streckenführung war sehr anspruchsvoll und bei trockenen Bodenverhältnissen konnte das starke Teilnehmerfeld von Beginn an in die Vollen gehen.

Aus letzter Gruppe gestartet

Durch die Tatsache, dass sich der badische Verband erst kurzfristig für die Teilnahme entschied, hatte Lennart Krayer das Defizit erst in der letzten Gruppe losradeln zu dürfen. „Womit ich aber kein Problem hatte, denn ich war voll austrainiert, bestens motiviert und hatte in den Wintermonaten sowie der Corona-Pause extrem an meinen Grundlagen gearbeitet und zudem meine Fahrtechnik verbessert“, verriet er uns. Dieser eiserne Fleiß ermöglichte es ihm schon nach wenigen Minuten an den ersten Konkurrenten vorbei zu ziehen, und im weiteren Verlauf mit vollem Einsatz sogar in die Spitzengruppe aufzuschließen.

Mit einem fulminanten Endspurt konnte er letztlich sogar als klarer Gewinner die Ziellinie passieren. „Es war richtig klasse, endlich wieder ein Rennen zu fahren und ich bin stolz auf meine Leistung“, verriet er uns.

Das zeigte er auch beim zweiten Rennen: Krayer lieferte sich fast das ganze Rennen über einen spannenden Zweikampf mit dem späteren Sieger David Sulc aus Tschechien. Erst in der letzten Runde fiel die Entscheidung, als Krayer in einer Sektion, in der zwei Linien möglich waren, die ungünstigere erwischte. Diesen kleinen Vorteil nutzte Sulc aus und gewann. Lennart Krayer hatte mit leichten Krämpfen zu kämpfen: „Vielleicht hatte ich zu wenig getrunken, doch die Grundlagenform ist da. Aber obenraus ist noch viel Potenzial“, freut er sich auf die kommenden Rennen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.07.2020