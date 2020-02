Mit furiosem Endspurt das Spiel gedreht

Trainer Niels Eichhorn hat dem zehnfa-chen Torschützen Tobias Pristl offen-sichlich das Richtige gesagt. © Lenhardt

In der 48. Minute des Badenliga-Derbys zwischen der TSG Eintracht Plankstadt und dem TV Friedrichsfeld hätten wohl nur wenige Zuschauer auf einen Heimsieg gesetzt. Doch wieder einmal zeigte sich, dass ein Handballspiel erst nach 60 Minuten beendet ist. Am Ende hatten die Gastgeber mit 26:23 (12:12) die Nase vorn.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte wurden beim Stand von 12:12 die Seiten getauscht und Plankstadt musste sich wiedermal die mangelnde Chancenverwertung ankreiden lassen. Nach der Pause erwischten die Gäste den besseren Start und so zogen sie bis zu besagter 48. Minute auf 18:22 davon. Doch durch schnelle Ballgewinne und einen blendend aufgelegten Tobias Pristl im Rückraum glich das Heimteam innerhalb von fünf Minuten aus und ging in der 57. Minute sogar in Führung. Lediglich ein Tor und drei Zeitstrafen in den letzten zehn Minuten brachen den Friedrichsfeldern das Genick und so ging auch ihr neuntes Spiel in fremder Halle verloren..

TSG Eintracht: Lázaro Garcia, Roche; R. Verclas (3), Pristl (10), Bastel, Dorschner, Munz (2), Schöffel (5), Großhans (3), Stadler, Schneider (1/1), Denne, Maier (2). zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.02.2020