Mit gutem Gefühl in die Winterpause

Den Blick nach ganz oben ist beim SV Rohrhof, in der vergangenen Saison Staffelzweiter der Fußball-Kreisklasse A, derzeit etwas vernebelt. Zu groß ist die Dominanz der beiden Führenden FC Hochstätt Türkspor und VfR Mannheim II. „Wir wollen uns in erster Linie mit einem positiven Spiel in die Winterpause verabschieden und den Abstand so gering wie möglich halten. Alles andere ist kein Thema“, erklärt SVR-Trainer Daniel Katsch, der die sieben Punkte Abstand auf den Relegationsrang vor Augen hat.

Der rote Faden der Hinrunde war für Rohrhof die ständigen, durch Verletzungen begründeten Rochaden. Regelmäßig war Katsch damit beschäftigt, die Mannschaft umzubauen und Spieler auf Schlüsselpositionen zu ersetzen. Nicht zu Unrecht lauteten die Ergebnisse der letzten Wochen 3:2, 2:2, 2:3. Umso wichtiger war daher die letzte Partie, als man beim 6:0 gegen den VfL Kurpfalz Neckarau II endlich einmal wieder zu Null spielte. „Letzte Saison war die Defensive unser Faustpfand“, sagt Katsch denn auch. Derzeit hat man zwar auch erst 26 Gegentore in 15 Spielen kassiert, doch bedeutet dies nur den fünftbesten Wert der Liga.

Aktuell fällt mit Thorsten Kotelmann erneut ein sehr wichtiger Spieler aus, was Katsch für den Vergleich mit dem starken Aufsteiger KSC Schwetzingen zu Umstellungen zwingt. Damit die Personalsorgen in der Rückrunde etwas weniger werden, will Katsch im Winter aufrüsten. Ein Neuzugang sei bereits fix. „Wir werden aber weiterhin die Augen offen halten“, sagt der Trainer.

Katsch fordert Grundtugenden

Gegen den KSC möchte Katsch das Fußball-Jahr mit einem positiven Erlebnis beschließen und fordert von seinem Team die Grundtugenden ein. „Wenn wir als Team auftreten, mit Willen, Laufbereitschaft und Leidenschaft spielen, dann wird etwas Positives herauskommen.“

Bereits am Samstag empfängt der FV Brühl II den FC Viktoria Neckarhausen und möchte gerne den Tabellennachbarn überflügeln. Eine wichtige Begegnung um den Anschluss an das Führungsduo bestreiten der SC Olympia Neulußheim und der TSV Neckarau. Der SV Altlußheim fordert die SG Oftersheim heraus. wy

