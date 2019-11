Mit Harald Wilkening kommt der Erfolg zurück

Die Fußballer des Landesligisten SV 98 Schwetzingen haben ihren neuen Trainer Harald Wilkening mit einem 4:2 (0:0)-Derbysieg gegen den FV Brühl begrüßt. In zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten präsentierten sich die Spargelstädter am Brühler Schrankenbuckel am Ende strukturierter und zielstrebiger, wobei sie auch eine Portion Glück im Gepäck hatten. „Ich freue mich über den Sieg“, sagte

...