Stärkste Aufstellung zu erwarten

Da er nun seine stärkste Formation zur Verfügung hat, sieht Peter Träutlein seine Mannschaft morgen als klarer Favorit an. Denn durch Harris’ Mitwirken rutschen Ruan Roelofse, Torben Steinorth, Alexander, Kürschner, Linus Bilfinger-Sanchez und Simon Kühbauch eine Position nach hinten. Mit dieser Aufstellung ist auch zu rechnen, denn Eigengewächs Nick Heinrichs soll erst seine Rückenbeschwerden auskurieren.

Dass die Weinheimer noch stolpern, sei gar nicht so abwegig. Denn ihre Nummer eins, Frank Wintermantel, könnte in der Bundesliga gebraucht werden und somit in der Oberliga fehlen. Aber das ist reine Spekulation. ali

