Mit Heimsieg auf Aufstiegskurs?

Anzeige

Die Basketballerinnen des TV Schwetzingen 1864 spielen in der Oberliga Baden eine ausgezeichnete Rolle. Sie haben als derzeitiger Tabellenzweiter sogar Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga. Dabei kommt es nun zu einem Schlüsselspiel: Am Sonntag erwarten die TV-Talente den Spitzenreiter „Basket-Ladies Kurpfalz II“ aus Heidelberg-Kirchheim in der heimischen Hebel-Halle.

Zwar führen die Kirchheimerinnen die Tabelle mit vier Punkte Vorsprung vor Schwetzingen an, haben aber auch ein Spiel mehr auf dem Konto. Mit einem Sieg könnten die Schwetzinger Blue-Devil-Ladys mit Trainer Frank Niedrig dem Aufstieg in die Regionalliga ein ganzes Stück näherkommen.

Der TVS könnte also wichtigen Boden gutmachen und noch aus eigener Kraft Meister werden. „Das Hinspiel ging an uns, der direkte Vergleich wäre auf unserer Seite“, sagt Abteilungsleiter Marco Heuberger und ist optimistisch: „Mit einem Sieg sind wir auf einem guten Weg.“