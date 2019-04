Mit Heimsieg zum Klassenerhalt

Die Achterbahnfahrt des SC 08 Reilingen in der Fußball-Kreisliga setzt sich fort – inzwischen aber mit einem deutlichen Vorzeichen in Richtung Klassenerhalt. Mit dem 2:1 beim MFC Phönix Mannheim wurden die Abstiegsränge um weitere drei Punkte distanziert. Dennoch trauert Spielertrainer Patrick Rittmaier der vergebenen Partien gegen den MFC 08 Lindenhof (2:3) und die Spvgg 06 Ketsch II (0:3) nach. „Hätten wir da gewonnen, wären wir vermutlich alle Abstiegssorgen los. Jetzt müssen wir eben gegen andere Gegner punkten“, sagt der Routinier. Genau hier liegt aber das große Saisonproblem der Reilinger. Auswärts hui, zuhause pfui, lautet das Motto beim derzeitigen Zehnten. Während die Schwarz-Weißen in der Heimtabelle den letzten Platz belegen, rangieren die Reilinger im Auswärtsklassement auf dem vierten Platz. „In den Jahren zuvor waren wir immer heimstark und auswärts schwach. Jetzt ist es anders herum“, hat Rittmaier ausgemacht. „Aber wirklich erklären kann ich es mir leider nicht, wir spielen keinen anderen Stil.

“ Ausgerechnet jetzt steht mit der Partie gegen den starken Aufsteiger SV Enosis Mannheim wieder eine Heimpartie an. Rittmaier ist dennoch optimistisch, dass die Bilanz auf eigenem Platz aufpoliert und die Rote Laterne in der Heimwertung abgegeben werden kann. „In der Hinrunde hatte Enosis sicherlich seine Stärke in Stürmer Berkan Demiröz, der nun ja nicht mehr da ist. Es tritt sicher geschlossen auf und ist spielerisch eine der besseren Mannschaften“, findet Rittmaier, der zum Ende der Hinrunde einen 3:0-Sieg beim kommenden Gegner bejubeln durfte. Bei einer Wiederholung dieses Resultates dürften die Planung für ein weiteres Jahr in der Kreisliga ernstere Formen annehmen. Doch Rittmaier ist ein Mann der Vorsicht und hält nichts von vorzeitigen Gratulationskuren: „Man weiß einfach nicht, wie viele Mannschaften absteigen müssen. Zumal in dieser Klasse jeder jeden schlagen kann.“

Diese Liga-Eigenschaft will sich die Spvgg 06 Ketsch II zunutze machen und beim VfB Gartenstadt II wichtige Punkte holen, die das Fünkchen Hoffnung weiter nähren. Mit einem Sieg würden die Ketscher nicht nur selbst dem Klassenerhalt ein kleines Stückchen näher kommen, sie würden auch dem FV 08 Hockenheim Schützenhilfe leisten, der bei einem zeitgleichen Sieg gegen Lindenhof an den Nord-Mannheimern vorbeiziehen würde. wy

