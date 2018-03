Anzeige

Inzwischen hat sich in der A-Klasse ein Vierkampf um die ersten beiden Plätze herauskristallisiert, wobei man sich in Brühl sehr gerne in der Rolle des Außenseiters und Underdogs sieht. Das Spitzenspiel gegen den SC Pfingstberg/Hochstätt könnte nun richtungsweisend sein, ob man beim FVB nun doch mit dem Träumen anfangen darf oder der Anschluss an die Spitze abreißt. „Klar schaut man auf die Tabelle, aber es ist nicht unser Ziel, aufzusteigen“, sagt Hoffmann. Dennoch versucht man, gegen die Mannheimer das Erfolgskonzept auch auf eigenem Platz zum Tragen zu bringen.

Letzter gegen Erster

Eine klare Angelegenheit erwartet man im Duell „Letzter gegen Erster“ zwischen dem SV Altlußheim und dem SV Rohrhof. Die SG Oftersheim muss beim VfR Mannheim II bestehen, ebenso interessant ist der Auftritt des SV 98 Schwetzingen II beim TSV Neckarau. Die Spvgg Ketsch II ist bei der TSG Rheinau gefordert. Um Punkte gegen den Abstieg geht es bei der TSG Eintracht Plankstadt II gegen Hochstätt Türkspor. wy

