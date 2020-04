Mit kräftigen Sprüngen in die neue Woche

4 Fotos ansehen Stellt euch eine Wasserflasche hin. © Pfitzenmeier

Mit dem zehnminütigen Cardio-Training „EMOM“ starten wir in die neue Woche. „EMOM“ steht dabei für „every minute on (the) minute“. Das bedeutet, dass man immer eine Minute Zeit hat, um eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen zu absolvieren. Wenn man es schafft, die jeweiligen Wiederholungen in weniger als einer Minute zu absolvieren, ist bis zum Ende der Minute Pausenzeit. Ein Vorteil von „EMOM“ ist, dass man sehr gut den eigenen Trainingsfortschritt beobachten kann. Benötigt man zu Beginn beispielsweise 50 Sekunden für zehn Wiederholungen und hat demnach zehn Sekunden Pause, schafft man nach ein paar Wochen die gleiche Übungen in 40 Sekunden. Wir widmen uns in dieser Trainingseinheit also der Kraft-Ausdauer.

In dem „EMOM“-Training stellt Christine Heller fünf verschiedene Übungen vor, die ihr jeweils zehn- bis 20-mal wiederholt. Für die Wiederholungen habt ihr jeweils eine Minute Zeit. Je nach Fitnesslevel könnt ihr auch mehrere Durchgänge absolvieren. An dieser Stelle präsentieren wir zwei Übungen in Kurzform, das komplette Work-out gibt es als Video auf unserer Internetseite.

Erstes Beispiel (Übung 1 und 2): Wir stellen uns eine Wasserflasche auf den Boden – ihr entscheidet, wie groß diese ist. Dann springen wir seitlich über die Flasche – das sind sogenannte „Lateral Jumps“. Je nach Fitnesslevel auf einem oder beiden Beinen, schneller oder langsamer.

Video Sport Fitness für zu Hause (23/30) - Power & Athletik - 04:58 Christine Heller, Expertin der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, gibt eine Anleitung, zu einem High Intensity Cardiotraining. Christine Heller, Expertin der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, gibt eine Anleitung, zu einem High Intensity Cardiotraining.

Zweites Beispiel (Übung 3 und 4): Wir machen „Jumping Squats“. Das sind Sprünge aus der tiefen Hockstellung heraus. Also: Geht in die Hocke und springt dann so hoch wie möglich. Wichtig: Versucht eine Ausholbewegung aus der Hockstellung nach unten zu vermeiden. kaba

