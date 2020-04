Mit Lars zu mehr Lebensqualität

4 Fotos ansehen Die erste Übung fördert das Gleichgewicht, in dem wir uns sicher auf ein Bein stellen. Gerne kann man hier die Wand oder eine Stuhllehne zur Hilfe nehmen. Bei Gleichgewichtsübungen gilt immer: so viel Hilfe wie nötig, so wenig wie möglich. © Pfitzenmeier

Die Balance und die Koordination stellen im Alltag vieler Menschen der Generation 50 plus wichtige Fähigkeiten dar. Werden diese Fähigkeiten durch regelmäßiges Üben gut ausgebildet, wird die Sturzgefahr deutlich dezimiert. Zusammengefasst kann man sagen, dass eine trainierte Beinmuskulatur gepaart mit einem guten Gleichgewicht die Selbstständigkeit bis ins hohe Alter unterstützt und die Lebensqualität steigert. Lars Rettig erklärt in einem Video auf unserer Internetseite, welche Übungen zur Verbesserung der Balance und Koordination gut und sicher zu Hause durchgeführt werden können. Benötigt werden hierfür nur ein Stuhl oder eine Wand.

Erstes Beispiel (Übung 1 und 2: Die erste Übung fördert das Gleichgewicht, in dem wir uns sicher auf ein Bein stellen. Gerne kann man hier die Wand oder eine Stuhllehne zur Hilfe nehmen. Bei Gleichgewichtsübungen gilt immer: so viel Hilfe wie nötig, so wenig wie möglich. Im Einbeinstand kreisen wir das freie Bein nach vorne und hinten, nach links und rechts oder zeichnen „Achter“ in die Luft. Nach zirka 90 Sekunden sollte der Wechsel auf das andere Bein erfolgen. Wer merkt, dass eine Seite weniger gut funktioniert, darf sich hier einen Durchgang länger verweilen.

Zweites Beispiel (Übung 3 und 4): Wir stellen die Füße weit voreinander auf den Boden. Wer es schwieriger möchte, stellt die Füße auf eine gedachte Line voreinander ab. Die Arme werden nach vorne, etwa auf Schulterhöhe, ausgestreckt. Nun drehen wir den Rumpf langsam zur linken und rechten Seite. Wer diese Übung anspruchsvoller gestalten möchte, darf zwischenzeitlich immer mal wieder die Augen schließen und so das Körpergefühl unter erschwerten Bedingungen schulen. kaba

