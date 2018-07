Mit neuen Gesichtern zu alter Stärke

Anzeige

Eigentlich wollen sich die Verantwortlichen der HSG St. Leon/Reilingen gar nicht mehr an die Vorsaison zurückerinnern, als die Männermannschaft in er Handball-Badenliga einen Mega-Fehlstart hinlegte. „Irgendwann vor Weihnachten“ – blickt Reilingens Abteilungsleiter Dr. Hans-Jörg Menger zurück – landete die Mannschaft den ersten Sieg und schaffte dann durch eine ordentliche Rückrunde unter dem Interims-Trainergespann Christopher Körner/Andreas Rausch doch noch den Klassenerhalt. In diese Situation wollen die HSGler nicht mehr kommen und haben deshalb für die neue Runde an einigen Rädchen gedreht.

Das fängt beim Trainerteam an: Christopher Körner (28), der nach dem verletzungsbedingten Ende seiner Handballerkarriere schon in der Rückrunde auf der Bank gesessen und zusammen mit Spielmacher Rausch für den Aufschwung gesorgt hatte, bleibt an Bord. Rausch wird wieder ausschließlich auf dem Feld agieren. Deshalb suchten die Verantwortlichen nach den ersten Gesprächen mit Körner im März nach einem zweiten Trainer. „Wir haben einen erfahrenen Mann gesucht“, erklärt Hans-Jörg Menger.

Vom Zuschauer zum Trainer

Der richtige Kandidat lief ihnen dann quasi zufällig über den Weg – beim Heimspiel gegen den späteren Aufsteiger SG Heddesheim. Da saß Wolfgang Braun auf der Tribüne. „Nur als Zuschauer und Vater“, erzählt der 51-Jährige aus Schwetzingen. Braun hat zwar eine lange Karriere als Spieler und Trainer von Vereins- und Auswahlmannschaften hinter sich, war aber zu diesem Zeitpunkt ohne Handball-Job.