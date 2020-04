Mit Oliver Schritt für Schritt ins Tanzvergnügen

4 Fotos ansehen Bereit? Los geht's! © Pfitzenmeier

Auf geht’s in die neue Woche – und das mit ordentlich Schwung: Dafür sorgt an Tag sieben unserer Reihe Fitness für zu Hause Oliver Radig mit dem Familien-Partytanz Teil zwei. Und der bringt ordentlich Abwechslung in den Bewegungsalltag – versprochen!

Schon der erste Teil des Partytanzes an Tag zwei unserer Serie kam prima an – das zeigen die Rückmeldung von Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern das heimische Wohnzimmer in eine Tanzfläche verwandelten. Dass der Nachwuchs dabei die Schritte viel schneller beherrschte als die Erwachsenen, sorgte für doppelt Spaß in der Familie.

Auch den zweiten Teil leitet Oliver Radig, Choreograph und Tänzer aus Leidenschaft, an. Er hat schon internationale Künstler zu bühnenreifen Tanzauftritten angeleitet. Lasst euch gemeinsam darauf ein und lernt die einfachen Schrittkombinationen anhand des Videos auf unserer Internetseite. Gut möglich, dass die Kids den Eltern dabei wieder etwas voraushaben, aber eins können wir versprechen: Der Familien-Partytanz mit Oli liefert jede Menge Spaß, Abwechslung und gute Laune in der Corona-Zeit.

Keine Sorge: Oli erklärt die kinderfreundliche Choreographie langsam Schritt für Schritt. Diese Sequenz könnt ihr natürlich beliebig oft anschauen und dabei mitmachen, bis die Schritte richtig gut sitzen. Danach kommt etwas Tempo und vor allem Musik dazu. Oli hat sich wieder den Song „Idyll“ von Peyruis herausgesucht, der passt perfekt und versprüht schon beim Anhören gute Laune. Auf unserer Internetseite gibt es ihn als MP3 zum Herunterladen. Viel Spaß bei diesem Tanzvergnügen – ihr werdet sehen: Auch dabei kommt man ordentlich ins Schwitzen. kaba

