Mit pfeilschnellen Angriffen zum hohen Auswärtssieg

Beim starken Aufsteiger SG Kappelwindeck, ein bislang unbekannter Gegner in der 3. Handball-Liga Süd der Frauen, hielten die mit einigen Spielerinnen der Zweitliga-Mannschaft verstärkten Juniorbären der TSG Ketsch II dem Druck vor beachtlicher Kulisse stand und entführten mit 25:33 (12:16) beide Punkte aus der schönen Sporthalle in Bühl.

„Kappel“ begann die Partie sehr engagiert und lag schnell mit zwei Toren vorne. Doch der offensiv ausgerichteten Abwehr gelang es, den Rückraum der SG an die kurze Leine zu nehmen. Lediglich Laetitia Quist war nicht in den Griff zu bekommen. Doch die ihre Tore nahm TSG-Coach Adrian Fuladdjusch gerne in Kauf, denn die stabile Abwehr machte ihm an diesem Tag sichtlich Freude.

Kurz vor der Halbzeit wurde Kappelwindeck immer ungeduldiger und erlaubte sich immer mehr Fehlwürfe. Die Ketscher Junioren nutzten dies gnadenlos aus und erweiterten den Vorsprung bis zum Halbzeitpfiff.

Schon wenige Minuten nach der Halbzeit stellte Verena Oßwald die Weichen für den unerwartet hohen Auswärtssieg. Die SG Kappelwindeck versuchte noch einmal, mit einer sehr offensiven Abwehr das Ruder herumzureißen, doch darauf hatten die schnellen und wendigen Junior-Bären nur gewartet. Pfeilschnell stießen sie immer wieder durch die Abwehr und zogen Tor um Tor davon.

Nach 40 Minuten entschieden

Bereits nach 40 Minuten entspannten sich die Gesichter auf der Ketscher Bank. Das Spiel war gelaufen. und die SG Kappelwindeck/Steinbach musste in diesem Spiel Lehrgeld bezahlen. Diese Situation war den Gästen noch aus der letzten Saison hinreichend bekannt. „Das war vorne wie hinten eine sehr gute Leistung. In der Abwehr sehr beweglich und vorne mit Durchschlagskraft und Köpfchen, ein verdienter Sieg. Danke an die zahlreichen Zuschauer, die uns unterstützt haben!“, freute sich Trainer Adrian Fuladdjusch über den Auswärtserfolg.

TSG Ketsch II: Rüttinger, Heinzmann; Köhler (4), Hinzmann (2), Widmaier (2), Büßecker (1), Marmodee (2), Oßwald (6), Fabritz (6), Goudarzi, Bühl (2), Engelhardt (1), Eckhardt (7). zg

