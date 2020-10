Mit Portion Kampfgeist

Die erste Damenmannschaft der SG Ketsch/Brühl startete mit einem 3:0-Erfolg gegen die DJK Bruchsal in die Corona-Saison der Volleyball-Landesliga.

Die SGlerinnen setzten die Gegner von Beginn an mit effektiven Aufschlägen unter Druck. Das Auge für die Lücken, gepaart mit stabiler Annahme und einer gehörigen Portion Kampfgeist in der Abwehr rundeten das Mannschaftsbild ab und waren der Garant für den deutlichen Sieg.

Mit Minikader und ohne Trainer

Vier Abgänge musste die erste Damenmannschaft der DJK Hockenheim verkraften und fand in Corona-Zeiten keinen Ersatz und keinen Trainer. Mit nur sieben Spielerinnen ging es in die ersten beiden Spieltage. Gegen den AVC St. Leon-Rot gab es einen 3:1-Sieg. Auch wenn am zweiten Spieltag gegen Vogelstang III das Team in anderer Zusammensetzung antreten musste gelang den DJKlerinnen auch hier ein Sieg mit 3:2 Sätzen (22:25, 23:25, 25:20, 26:24, 15:7) und das trotz eines 0:2-Satzrückstandes. Auch wenn sich die Mannschaft erst im Zusammenspiel noch richtig finden muss, geben die beiden Auftaktsiege doch einiges an Rückenwind mit.

Die Bezirksliga-Herren der SG Ketsch/Brühl gewannen ihr erstes Spiel mit 3:2. Die Damen II der SG Ketsch/Brühl bestätigen ihren guten Saisoneinstieg (3:1 in Oftersheim) und gewannen auch ihr zweites Spiel in der Bezirksklasse mit 3:0 gegen Lützelsachsen-Weinheim.

Die DJK Hockenheim II feierte in der Kreisliga trotz erschwerter Trainingsbedingungen einen 3:1-Erfolg über den SSV Vogelstang IV. „Der Kern meines Teams blieb bestehen, wir haben vier junge Spielerinnen aus der Jugend hochgezogen,“ sagte Trainer Sebastian Auer, der seiner Mannschaft zutraut, die wertvollen Erfahrungen aus der vorherigen Saison mitzunehmen und als junges Team gleichzeitig hungrig nach Siegen zu sein. Die U20 der DJK, die sich weitestgehend aus Spielerinnen der zweiten Mannschaft zusammensetzt, gewann ihr Auftaktturnier und stieg somit in die Landesliga auf. ska

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.10.2020