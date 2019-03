Mit stetigem Appell an das Wir-Gefühl

© BILDBEARBEITUNG_SZ

Das Prunkstück in dieser Saison der 2. Bundesliga ist beim FC Erzgebirge Aue ganz sicher die Abwehr: Dabei ist überraschend, dass die gemeinsam mit dem Defensivverbund von Primus 1. FC Köln viertbeste Abwehr des Unterhauses tatsächlich beim Tabellenzwölften aus dem Lößnitztal Dienst tut – aber den wenigen Gegentreffern stehen eben auch wenige selbst erzielte Tore gegenüber.

Dennoch hat es sich die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer ganz hübsch eingerichtet mit 27:29 Toren und 26 Punkten, die die Sandhäuser super gerne hätten. Neun Zähler trennt die Kontrahenten des 24. Spieltags.

Überhaupt dieser Daniel Meyer – der 39-Jährige, in Halle geboren, ist ein interessanter Mann. Bevor er 2002 ins Trainergeschäft einstieg, legte er das erste und zweite Staatsexamen der Rechtswissenschaft erfolgreich ab. Seine Laufbahn als Coach startete er beim unterklassigen FC Strausberg in Brandenburg, wo er nach wie vor Mitglied ist. In Köln beim 1. FC war Meyer zwei Jahre lang Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und fungierte kurz als Nachwuchstrainer, ehe er im vergangenen Sommer den Übungsleiterposten bei den Sachsen übernahm.

Neben einem Juristen auf der Trainerbank verfügt der Club aus dem Erzgebirge über ein prägendes Zwillingspaar. Denn die Brüder Uwe und Helge Leonhardt sind, seit aus dem Namenszug das Bergbauunternehmen Wismut verschwand, nicht mehr aus dem Verein wegzudenken.

Die Unternehmer stiegen 1992 ein, als es dem Club gar nicht gut ging. Mühselig und in bewusst kleinen Schritten entwickelten Uwe Leonhardt, der ab 1992 bis 2009 Präsident war, und Helge Leonhardt, der seit 2014 Präsident ist, den FC Erzgebirge weiter. Die Brüder, die vergangenen November 60. Geburtstag feierten, appellierten stets an das Wir-Gefühl – mit Erfolg, denn viele Sponsoren ihrer Anfangszeit sind bis heute treu.

Sportlich kehren insgesamt vier Profis in den Kader zurück. Während Florian Krüger verletzt ausfällt, stehen Clemens Fandrich, Robert Herrmann und Philipp Zulechner wieder zur Verfügung. Derweil fiel Dominik Wydra bislang als emsiger Abräumer auf. Der Österreicher rückt nach erledigter Gelbsperre beim 0:1 gegen den 1. FC Köln am Mittwoch zurück in die Zentrale des Abwehrverbundes – das Prachtstück Defensive kann also wieder glänzen. mab

