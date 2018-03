Mit Tempo gut aussehen

Anzeige

Spannende Badenliga-Partien

Eine Etage tiefer in der Badenliga könnten die HG Oftersheim/Schwetzingen und der TV Brühl möglicherweise entscheidend in Auf- und Abstiegskampf eingreifen. Hatte Brühl zuletzt (Noch)-Spitzenreiter Nußloch einen Dämpfer im Meisterschaftsrennen verpasst, ist jetzt die HG bei der SGN zu Gast (Sonntag, 17 Uhr). Der TVB fährt indes zum TSV Rot (Samstag, 18 Uhr), der sich bis vorgestern an den vorletzten Platz klammert, der zurzeit noch die Rettung und somit den Klassenerhalt bedeuten würde. Diesen hat nun Neureut inne, das vorab die zwei Punkte seiner anstehenden Partie in viernheim schon zugesprochen bekam

In den Niederungen der Spielklasse beim Schlusslicht wider Willen würde der TVB gerne seine Erfolgswelle fortsetzen. Aber Rot wird mit Sicherheit mit jeder Menge Wut im Bauch antreten, um den wohl am grünen Tisch entstandenen Schaden zu begrenzen. Wenn Brühl jedoch kühlen Kopf behält, sind zwei weitere Punkte durchaus realistisch. Diese liegen für die HG in Nußloch mit absoluter Gewissheit nicht auf dem Serviertablett. Trainer Klaus Braun ist sich aber sicher, dass seine Mädels erneut intensiv darum kämpfen werden. Ihr Soll ist ohehin schon übererfüllt. mj/ako/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.03.2018