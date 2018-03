Mit voller Konzentration

Anzeige

Die HSG St. Leon/Reilingen gewann in der Handball-Oberliga Frauen souverän mit 36.23 (14:9) beim TV Brombach an der Schweizer Grenze. Brombach steht derzeit auf dem letzten Tabellenplatz, hatte jedoch in den letzten Spielen durch gute Ergebnisse auf sich aufmerksam gemacht. HSG-Trainer Marcus Gutsche forderte daher von seiner Mannschaft volle Konzentration und Kampfgeist.

Das Spiel startete gut für die Gäste. Immer wieder erzielten sie aufgrund einer starken Abwehrleistung einfache Tore durch Gegenstöße oder die „zweite Welle“. So erarbeitete sich St. Leon/Reilingen in der 15. Minute eine 3:9-Führung.

Zu diesem Zeitpunkt schalteten die Damen der HSG einen Gang zurück und der TV Brombach verkürzte auf 6:9. Dies sah Gutsche als Anlass, seine erste Auszeit zu nehmen. Mit mahnenden Worten schickte er seine Spielerinnen wieder aufs Feld zurück, was auch die gewünschte Wirkung erzielte. Über die Spielstände 6:9, 7:12 ging es mit 9:14 in die Halbzeitpause.