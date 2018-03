Anzeige

Selbst zwei Strafwürfe wurden vergeben. 6:13 hieß es nach 17 Minuten, Auszeit Brühl. Danach waren Hölys Mädels hellwach und fanden nach und nach zu ihrem Spiel. Die 5:1-Abwehr war jetzt präsenter und vorne wurde jetzt schneller kombiniert und die 6:0- Gästeabwehr mehr bewegt und unter Druck gesetzt. Dazu hielt Routinier Virginie Zimmermann jetzt mit stoischer Ruhe den eigenen Kasten vortrefflich sauber. Urplötzlich war es ein anderes Spiel. Zur Pause lag die HG nur noch mit vier Treffern vorne.

Der eigentliche Umschwung begann sofort nach Wiederanpfiff. Fünf Tore in Folge bedeuteten die erstmalige Brühler Führung (18:17). Franz-Josef Höly hatte seine Abwehr noch offensiver aufgestellt, Denise Göbel störte erfolgreich die Kreise von Spielmacherin Franziska Lang, deren Eingebungen fehlte den Gästen mehr und mehr. Mehrmals drohte Königshofen Zeitspiel, Brühl Abwehr stand jetzt sehr sicher und ließ kaum noch etwas zu. Auch der TVB-Angriff drehte auf. Vor allem Maike Renkert, die mit Abstand beste Akteurin auf dem Feld, war nicht mehr zu halten. Auch die Hereinnahme von Rechtsaußen Vanessa Henn zahlte sich aus. Natürlich gab sich Königshofen noch nicht geschlagen, aber die Aktionen der Gäste waren nicht mehr so effektiv. Sie hielten das Spiel noch zehn Minuten offen (21:22), dann war nicht nur der Akku leer. Nach vier Treffern in Folge war die Partie entschieden (26:21).

TVB: Lauerwald, Zimmermann; Röllinghoff (5/5), Gross (2), Siebenlist (3), Henn (4), Pristl (2), Renkert (11), P. Lederer, D. Göbel (2), S. Schneider (1), Le. Bühn (1). ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.03.2018