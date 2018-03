Anzeige

Es war eines Spitzenspieles würdig, was der TTC Ketsch und der TTC Weinheim II boten. Zurecht bilden sie das Führungsduo in der Frauen-Badenliga. Die Weinheimerinnen werden nach dem 8:4 völlig verdient Meister werden, zu stark sind sie mit Julia Weimer, Felicia Behringer, Anke Haas und Constanze Klump besetzt. Aber Ketsch warf ohne die erkrankte Kathrin Thome alles in die Waagschale und zeigte eine tolle Leistung. Jessica Reinbold und Mona Kusterer hatten schon ewig nicht mehr zusammen Doppel gespielt und verloren 0:3 gegen Haas/Klump. Melanie Berger und Jasmina Simon siegten deutlich 3:0 gegen Weimer/Behringer.

Berger spielte im ersten Einzel gegen Abwehrspielerin Behringer ganz stark (3:1). Ein hochklassiges Einzel lieferten sich Simon und Weimer, das die zweitligaerfahrene Weinheimerin mit 11:5 im fünften Durchgang für sich entschied. Ein Beleg für das hohe Niveau war auch, dass Jessica Reinbold so stark wie lange nicht auftrumpfte und trotzdem alle drei Einzel verlor. Überragend war Mona Kusterer, die Anke Haas mit kompromisslosem Angriffsspiel 11:7, 11:9 und 16:14 bezwang. Im Spitzeneinzel verlor Berger gegen die taktisch sehr clevere und mit guten Rückhand-Topspins aufwartende Weimer 1:3, doch Jasmina Simon setzte sich mit variablem Spiel und gut platzierten Bällen 3:2 (11:8) gegen Behringer durch. 4:4 lautete der überraschende Zwischenstand. Doch dann vergab Kusterer ein 2:0 gegen Klump und Berger konnte ihre letzten beiden Siege gegen Haas nicht wiederholen. Das 4:8 war leistungsgerecht.

Simon nicht zu schlagen

Tags darauf siegte die Ketscherinnen wie im Hinspiel 8:6 gegen Büchig. „Die sind mit ihrer Ausgeglichenheit nicht umsonst Vierter“, erkannte Jessica Reinbold die Leistung an. Nach Fünfsatzniederlagen von Kusterer gegen Felicitas Reif und Reinbold gegen Laura Matthias lag Ketsch sogar 5:6 zurück. Doch Jasmina Simon war an diesem Tag nicht zu schlagen und gewann alle drei Einzel und Das Doppel. Kusterer machte nach zuvor zwei Niederlagen mit viel Nervenstärke und 3:0 gegen Laura Schmid den Sack zu.

Die TTG EK Oftersheim gibt noch nicht auf. Das 8:8 gegen Niklashausen lässt die TTG weiter vom Relegationsplatz acht träumen. Für den verletzten Tristan Lohf, der beide Einzel kampflos schenkte, spielte im Doppel Wolfgang Gericke mit Holger Weidenauer. „Dass ich als 70-Jähriger noch mal in der Badenliga auflaufe, kommt wohl nicht alle Tage vor“, kommentierte Gericke. Gegen das Einser-Doppel Malcherek/Bereziuk mit jeweils rund 2100 Ranglistenpunkten war nichts zu holen. Das musste auch Stefan Berlinghof in den Einzeln anerkennen. Da Weidenauer ebenfalls sieglos blieb, waren es Marc Adler, David Korn und Christian Förster, die das Remis mit sechs Punkten retteten.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 01.03.2018