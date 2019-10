Der SC 08 Reilingen ist der letzte Vertreter aus unserem Verbreitungsgebiet im Mannheimer Fußball-Kreispokal. In einem Nachholspiel der Reduzierungsrunde tritt die Elf von Trainer Patrick Rittmaier am Mittwoch, 16. Oktober (19 Uhr), beim B-Ligisten SC Blumenau an. Unliebsame Erfahrungen machte der Kreisligist bereits in der dritten Runde mit einem Verein aus der Kreisklasse B, als der SC Olympia Neulußheim II den SC 08 Reilingen nach hartem Kampf kurz vor dem Aus hatte.

„Klar ist, dass das nicht so funktionieren wird wie in Neulußheim. Wir müssen uns richtig dagegenstellen, denn Blumenau ist eine robuste und kampfstarke Mannschaft“, warnt Rittmaier. Trotz der Gefahr, dass man sich als zweifach klassenhöherer Gegner gegen einen von der Papierform her vermeintlichen Underdog nur blamieren kann, scheint die Partie dennoch zum rechten Zeitpunkt zu kommen. Ein Sieg, im Idealfall noch durch einen überzeugenden Auftritt, könnte eine moralische Initialzündung bedeuten. „Das Spiel hat eine richtig große Bedeutung und soll uns Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben geben“, sagt auch Rittmaier.

Sandhofen wartet schon

Durch dessen Mitwirken nach seiner langen Verletzungspause schien die Mannschaft in den letzten Begegnungen auch mehr Stabilität erlangt zu haben. Seine Präsenz, aber insbesondere seine Spiel- und Lenkerfunktion bindet bei den gegnerischen Teams zumeist einen oder mehrere Gegenspieler. Ob das auch beim SC Blumenau, der seine Chance sicherlich über den Kampf ergreifen will, der Fall sein wird, muss sich zeigen. Gegensätzlich sind hingegen die Voraussetzungen des Pokalspiels: Während der Mannheimer B-Ligist mit drei ungeschlagenen Partien in Folge mit breiter Brust antritt, ging der SC 08 in den letzten drei Spielen vollkommen leer aus.

Klar ist hingegen der weitere Werdegang im Pokal: Der Sieger dieser Begegnung wird im Viertelfinale gegen den A-Liga-Spitzenreiter SKV Sandhofen antreten. wy

