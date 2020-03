Motto: Besser machen

Marvin Knoll kehrt mit keinen guten Erinnerungen an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Mittelfeldspieler des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli absolvierte zwischen 2013 und 2015 zehn Pflichtspiele für den SVS, am Sonntag kommt es zum Wiedersehen (Anpfiff: 13.30 Uhr): „Im vergangenen Jahr haben wir dort mit 0:4 verloren. Jetzt haben wir die Chance, es wieder besser zu machen.“

Viel lieber denkt der 30-Jährige an das Hinspiel zurück, als die Hamburger mit 2:0 gewannen: „Da haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt und waren insgesamt ziemlich souverän.“ Einen ähnlichen Verlauf wünscht sich Knoll auch für das Rückspiel und sein Keeper Robin Himmelmann sieht St. Pauli aufgrund der vergangenen Wochen ohnehin im Vorteil: „Sandhausen ist momentan nicht in der besten Form, aber wir dürfen nicht leichtsinnig werden. Es wird ein hartes Stück Arbeit.“

Nach dem 2:0-Derbysieg gegen den Hamburger SV sowie dem 3:1-Erfolg gegen Osnabrück haben sich die Kiez-Kicker auf den zehnten Platz nach vorne gearbeitet. Die Aufstiegsplätze scheinen außer Reichweite, aber die Favoriten patzten zuletzt reihenweise. Allerdings muss Trainer Jos Luhukay den Ausfall von Henk Veerman verkraften. Der Angreifer hat sich die Schulter ausgekugelt. Dennoch ist SVS-Coach Uwe Koschinat auf der Hut: „Sie sind in einer guten Phase, auch wenn der Tabellenplatz nicht so attraktiv ist. Aber bei der Beurteilung des Kaders kann es keine zwei Meinungen geben: Sowohl in der Breite als auch in der Spitze ist der Gegner herausragend besetzt.“

Neben Knoll trifft auch SVS-Angreifer Aziz Bouhaddouz auf seine ehemaligen Kollegen. Der Marokkaner wechselte 2016 vom Hardtwald in den hohen Norden und traf dort in 54 Spielen 19 Mal. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.03.2020