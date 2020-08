Mühlhausen einfach eine Nummer zu groß

Der Trainer des Fußball-Landesligisten Frank Engelhardt sollte recht behalten, als er vor der zweiten Runde im BfV-Pokal den Verbandsligaaufsteiger 1. FC Mühlhausen als klarer Favorit ausmachte. Die knappe 1:2-(1:2)-Niederlage des Gastgebers, der etliche Leistungsträger urlaubsbedingt ersetzen musste, ist noch mal besonders zu werten, da er gegen eine Mannschaft verlor, die in allen Teilen topbesetzt war und in der es von ehemaligen Oberliga- und Regionalspielern wimmelte. Mühlhausen wird in der kommenden Runde in der Verbandsliga sicherlich eine gewichtige Rolle spielen.

Zurück zum Pokalspielgeschehen: Der Gast machte von Beginn an Druck und es war dem gut aufgelegten Eppelheimer Torwart Dominik Machmeier zu verdanken, dass sein Kasten in der ersten halben Stunde sauber blieb. Herausragend war seine Reaktion, als drei Mann auf sein Gehäuse zuliefen und er den Schuss von Christopher Hellmann bravourös meisterte (25.) Doch Hellmann machte es wenig später besser, als er aus 16 Metern abzog und sein Schuss im Eppelheimer Gehäuse einschlug (30.). Kurzer Jubel folgte dann beim Gastgeber, als Patrick Greulich traf. Seinem Tor wurde von Schiedsrichter Fabian Ebert die Anerkennung versagt, der zuvor eine Regelwidrigkeit gesehen haben wollte (30.) Wieder war Hellmann zur Stelle, der nach Flanke von Jörn Wetzel mit links abzog und auf 0:2 erhöhte (38.) Thorben Stadler und der zweifache Torschütze hätten bis zur Halbzeit für eine Vorentscheidung sorgen können. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang dem Eppel-heimer Goalgetter Greulich dann noch der 1:2-Anschlusstreffer (43.).

Schleich und Hilke mit Chancen

Im zweiten Spielabschnitt waren die Gäste nicht mehr so dominant, was sicherlich der Gluthitze geschuldet war, die im Eppelheimer Sportpark herrschte. Aber auch die taktische Maßnahme, die der SG-Coach mit einem Fünfer-Mittelfeld vornahm, zeigte Wirkung. „Durch die Umstellung haben wir mehr an Stabilität gewonnen und unserem Gegner weniger Entfaltungsfreiheit geboten“, erklärt Engelhardt, der in den letzten Spielminuten alles auf eine Karte setzte und alle Mann nach vorne beorderte. Zunächst ließ Patrick Schleich eine gute Möglichkeit liegen (78.). SG-Neuzugang Max Hilke hatte in der Nachspielzeit noch die Möglichkeit, für eine Wende in der Pokalbegegnung zu sorgen, doch sein Kopfball streifte um Zentimeter am Gehäuse der Gäste vorbei.

„Ich glaube, wenn es eine Verlängerung gegeben hätte, wäre meine Mannschaft stehend K.o. gewesen, denn sie hat alles herausgehauen, was ging. Heute haben viele meiner Spieler Reklame in eigener Sache gemacht. Deshalb würde ich mich auch nicht scheuen, mit derselben Mannschaft im ersten Punktspiel gegen Schwetzingen anzutreten“, stellte Engelhardt seinem jungen Team ein gutes Zeugnis aus.

SG: Machmeier; Rittmeier (80. Timmann), Sommer (46. Huber), Jansen (75. Treiber), Heins, Lehr, Steffen, Hilke, Schleich, Wolf, Greulich.

Beste Spieler: Machmeier, Lehr, Greulich; Schiedsrichter: Fabian Ebert (Edingen-Neckarhausen). Zuschauer: 200.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 10.08.2020